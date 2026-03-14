https://1prime.ru/20260314/vss-868302806.html

Россияне сами оплачивают лечение на сумму до двух триллионов рублей в год

Россияне сами оплачивают лечение на сумму до двух триллионов рублей в год - 14.03.2026, ПРАЙМ

Россияне сами оплачивают лечение на сумму до двух триллионов рублей в год

Россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год, сообщил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T09:24+0300

2026-03-14T09:24+0300

2026-03-14T09:24+0300

экономика

бизнес

финансы

рф

евгений уфимцев

омс

всс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612373_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_a058b02edb0df0071a0c3cf6253aff11.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год, сообщил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "По нашей оценке, общий объем рынка медицинских услуг в России, включая затраты всех уровней - федеральные, средства ОМС и личные расходы людей - составляет примерно 9-10 триллионов рублей в год", - сказал Уфимцев. "Сами люди оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5-2 триллиона рублей в год", - добавил он. При этом официальные данные по объему рынка расходятся с оценкой страховщиков, поскольку некоторые услуги могут напрямую не относиться к медицинским. "Если брать официальные цифры - то это (общий объем рынка медицинских услуг в РФ – ред.) примерно 8,1 триллиона рублей. Из них чуть больше половины, примерно 4 триллиона рублей, финансируются через систему ОМС. Остальное - это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами", – сказал он. Уфимцев напомнил, что в России реализуются страховые принципы здравоохранения: работодатели платят взносы за своих работников в социальные фонды, а оттуда через страховые компании оплачиваются медицинские услуги. "Государство выделяет большие средства на медицину, и наличие страховщика делает ее более эффективной. Страховая компания заинтересована в том, чтобы тратить деньги экономно, но при этом чтобы и люди не болели или получали необходимые услуги", - сказал глава ВСС. По его словам, наиболее удачные модели финансирования медицины в мире строятся именно так. Конечно, есть примеры, где система ОМС работает без страховых компаний – такая схема может быть более выгодной для государства, но людям в ней приходится платить гораздо больше. "Это английская система: там работодатель меньше платит налогов, но людям приходится платить очень много из своего кармана", - пояснил Уфимцев.

https://1prime.ru/20260307/oms-868105722.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф, евгений уфимцев, омс, всс