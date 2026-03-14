Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию
Вучич заявил о подготовке Хорватии и Албании к нападению на Сербию
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в интервью RTS заявил, что Хорватия и Албания вместе с самопровозглашенной республикой Косово намерены атаковать Сербию.
"Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. <…> Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.
"Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. <…> Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.
Президент также подтвердил, что у Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты и подчеркнул, что у Белграда нет намерения вступать в НАТО.
Ранее Вучич сравнивал операцию США и Израиля против Ирана с агрессией НАТО в 1999 году против Союзной республики Югославия. Он отметил, что ключевая задача Белграда — это не только сохранение мира, но и модернизация вооруженных сил.
В конце января президент сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии, составляющих 2,65% от ВВП (ожидаемый ВВП страны в 2025 году, по оценке МВФ, около 100 миллиардов долларов). Более 54% этой суммы направляется на укрепление вооруженных сил. Вучич также заявил, что в течение полутора лет власти страны нацелены на удвоение обороноспособности армии, увеличение личного состава на 30% и огневой мощи на 100%.
Ранее Вучич сравнивал операцию США и Израиля против Ирана с агрессией НАТО в 1999 году против Союзной республики Югославия. Он отметил, что ключевая задача Белграда — это не только сохранение мира, но и модернизация вооруженных сил.
В конце января президент сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии, составляющих 2,65% от ВВП (ожидаемый ВВП страны в 2025 году, по оценке МВФ, около 100 миллиардов долларов). Более 54% этой суммы направляется на укрепление вооруженных сил. Вучич также заявил, что в течение полутора лет власти страны нацелены на удвоение обороноспособности армии, увеличение личного состава на 30% и огневой мощи на 100%.