https://1prime.ru/20260314/vuchich-868313883.html

Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич в интервью RTS заявил, что Хорватия и Албания вместе с самопровозглашенной республикой Косово намерены атаковать Сербию. "Они... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T20:57+0300

сербия

белград

хорватия

александр вучич

нато

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в интервью RTS заявил, что Хорватия и Албания вместе с самопровозглашенной республикой Косово намерены атаковать Сербию. "Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. <…> Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.Президент также подтвердил, что у Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты и подчеркнул, что у Белграда нет намерения вступать в НАТО.Ранее Вучич сравнивал операцию США и Израиля против Ирана с агрессией НАТО в 1999 году против Союзной республики Югославия. Он отметил, что ключевая задача Белграда — это не только сохранение мира, но и модернизация вооруженных сил.В конце января президент сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии, составляющих 2,65% от ВВП (ожидаемый ВВП страны в 2025 году, по оценке МВФ, около 100 миллиардов долларов). Более 54% этой суммы направляется на укрепление вооруженных сил. Вучич также заявил, что в течение полутора лет власти страны нацелены на удвоение обороноспособности армии, увеличение личного состава на 30% и огневой мощи на 100%.

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

https://1prime.ru/20260313/finlyandiya-868295071.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

сербия, белград, хорватия, александр вучич, нато, мвф