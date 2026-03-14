Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию - 14.03.2026, ПРАЙМ
Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в интервью RTS заявил, что Хорватия и Албания вместе с самопровозглашенной республикой Косово намерены атаковать Сербию. "Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. &lt;…&gt; Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.Президент также подтвердил, что у Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты и подчеркнул, что у Белграда нет намерения вступать в НАТО.Ранее Вучич сравнивал операцию США и Израиля против Ирана с агрессией НАТО в 1999 году против Союзной республики Югославия. Он отметил, что ключевая задача Белграда — это не только сохранение мира, но и модернизация вооруженных сил.В конце января президент сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии, составляющих 2,65% от ВВП (ожидаемый ВВП страны в 2025 году, по оценке МВФ, около 100 миллиардов долларов). Более 54% этой суммы направляется на укрепление вооруженных сил. Вучич также заявил, что в течение полутора лет власти страны нацелены на удвоение обороноспособности армии, увеличение личного состава на 30% и огневой мощи на 100%.
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260313/finlyandiya-868295071.html
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в интервью RTS заявил, что Хорватия и Албания вместе с самопровозглашенной республикой Косово намерены атаковать Сербию.

"Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между Россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. <…> Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать", — сказал он.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Президент также подтвердил, что у Сербии имеются гиперзвуковые баллистические ракеты и подчеркнул, что у Белграда нет намерения вступать в НАТО.

Ранее Вучич сравнивал операцию США и Израиля против Ирана с агрессией НАТО в 1999 году против Союзной республики Югославия. Он отметил, что ключевая задача Белграда — это не только сохранение мира, но и модернизация вооруженных сил.

В конце января президент сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии, составляющих 2,65% от ВВП (ожидаемый ВВП страны в 2025 году, по оценке МВФ, около 100 миллиардов долларов). Более 54% этой суммы направляется на укрепление вооруженных сил. Вучич также заявил, что в течение полутора лет власти страны нацелены на удвоение обороноспособности армии, увеличение личного состава на 30% и огневой мощи на 100%.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
"Без ограничений". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
Вчера, 23:27
 
