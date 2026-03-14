https://1prime.ru/20260314/zabolevanija-868302135.html

Заболевания, передающиеся половым путем, не лечатся по программе ОМС

Заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил в интервью РИА... | 14.03.2026, ПРАЙМ

общество

здоровье

финансы

евгений уфимцев

омс

всс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868302135.jpg?1773464318

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других", - сказал Уфимцев. По его словам, перечень заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется и ежегодно корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. "Важно понимать, что система ОМС – это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи", - пояснил глава ВСС. Все, что выходит за рамки "медицинской необходимости" или стандартов, переходит в сферу личной ответственности и финансирования гражданина - через платные услуги или ДМС, заключил он. Медицинскую помощь при этих заболеваниях в некоторых случаях пациенты могут получить бесплатно, но такие услуги финансируются не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения из средств федерального и регионального бюджетов. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в понедельник в 06.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

