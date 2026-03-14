"Оказалась в ловушке": на Западе сделали важное признание о России
TEC: США подтолкнули Европу в ловушку своим решением по российской нефти
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов ослабить ограничения в отношении России и ее энергетического сектора стало переломным моментом для Запада с начала спецоперации, фактически загнав Европу в тупик, сообщает The European Conservative.
"Этот шаг имеет серьезное политическое значение — Белый дом публично признал, <…> что российская нефть необходима для поддержания мирового энергетического баланса. Это происходит впервые после ужесточения санкций, введённых в ответ на конфликт в Украине", — отмечается в статье.
Согласно утверждению автора, ситуация с Россией ещё сильнее подорвала солидарность в западной коалиции. Таким образом, самостоятельное решение Вашингтона фактически загнало Европу в сложную ситуацию.
"После действий Вашингтона разрыв в подходах между США и ЕС стал явным. Для Белого дома санкции служат гибким инструментом политики. <…> В Европе, напротив, устранение зависимости от энергетики стало принципиальной задачей, которую трудно проигнорировать. Европейские руководства учитывали высокие экономические затраты, связанные с сокращением зависимости от российской энергетики. <…> Европа оказалась на распутье между необходимостью прагматизма и бременем своих публичных заявлений", — подвел итог автор.
Из-за обострения конфликта между Израилем и США с Ираном практически была парализована навигация через Ормузский пролив, что вызвало повышение цен на нефть марки Brent выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31 процент.
В ночь на пятницу Министерство финансов США разрешило приобретение российской нефти и её производных, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Эта мера будет действовать до 11 апреля, и она затронет сто миллионов баррелей.