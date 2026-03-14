"Оказалась в ловушке": на Западе сделали важное признание о России - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/zapad-868301577.html
"Оказалась в ловушке": на Западе сделали важное признание о России
Решение Соединенных Штатов ослабить ограничения в отношении России и ее энергетического сектора стало переломным моментом для Запада с начала спецоперации,... | 14.03.2026, ПРАЙМ
европа
ес
сша
запад
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_31badaca54ecf5c802a1a48e381c5ec2.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8bb2f4f6a586123b0725385b56cc76f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
TEC: США подтолкнули Европу в ловушку своим решением по российской нефти

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов ослабить ограничения в отношении России и ее энергетического сектора стало переломным моментом для Запада с начала спецоперации, фактически загнав Европу в тупик, сообщает The European Conservative.

"Этот шаг имеет серьезное политическое значение — Белый дом публично признал, <…> что российская нефть необходима для поддержания мирового энергетического баланса. Это происходит впервые после ужесточения санкций, введённых в ответ на конфликт в Украине", — отмечается в статье.

Согласно утверждению автора, ситуация с Россией ещё сильнее подорвала солидарность в западной коалиции. Таким образом, самостоятельное решение Вашингтона фактически загнало Европу в сложную ситуацию.
"После действий Вашингтона разрыв в подходах между США и ЕС стал явным. Для Белого дома санкции служат гибким инструментом политики. <…> В Европе, напротив, устранение зависимости от энергетики стало принципиальной задачей, которую трудно проигнорировать. Европейские руководства учитывали высокие экономические затраты, связанные с сокращением зависимости от российской энергетики. <…> Европа оказалась на распутье между необходимостью прагматизма и бременем своих публичных заявлений", — подвел итог автор.
Из-за обострения конфликта между Израилем и США с Ираном практически была парализована навигация через Ормузский пролив, что вызвало повышение цен на нефть марки Brent выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31 процент.
В ночь на пятницу Министерство финансов США разрешило приобретение российской нефти и её производных, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Эта мера будет действовать до 11 апреля, и она затронет сто миллионов баррелей.
 
ЕВРОПАЕССШАЗАПАДМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала