https://1prime.ru/20260314/zelenskiy-868314151.html
Зеленский вообразил себя сыном Трампа
Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее...
2026-03-14T21:03+0300
франция
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее всего, "не самый любимый сын"."Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын", — сказал он.Зеленский также заявил, что не может назвать главу Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, с которым, по его словам, сложились доверительные отношения.Пятого марта американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
