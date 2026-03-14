Зеленский вообразил себя сыном Трампа

Зеленский вообразил себя сыном Трампа - 14.03.2026, ПРАЙМ

Зеленский вообразил себя сыном Трампа

Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T21:03+0300

2026-03-14T21:03+0300

2026-03-14T21:03+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее всего, "не самый любимый сын"."Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын", — сказал он.Зеленский также заявил, что не может назвать главу Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, с которым, по его словам, сложились доверительные отношения.Пятого марта американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение.

франция

украина

сша

франция, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон