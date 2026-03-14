Зеленский вообразил себя сыном Трампа - 14.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский вообразил себя сыном Трампа
Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее... | 14.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее всего, "не самый любимый сын"."Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын", — сказал он.Зеленский также заявил, что не может назвать главу Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, с которым, по его словам, сложились доверительные отношения.Пятого марта американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение.
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Зеленский вообразил себя сыном Трампа

Зеленский заявил, что был бы не самым любимым сыном президента США Трампа

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с взаимодействием между отцом и сыном, но он, скорее всего, "не самый любимый сын".
"Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын", — сказал он.
Зеленский также заявил, что не может назвать главу Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, с которым, по его словам, сложились доверительные отношения.
Пятого марта американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение.
