Три компании заинтересовались участком золота и серебра в Якутии
Три компании заинтересовались участком золота и серебра в Якутии
2026-03-14T08:21+0300
https://1prime.ru/20260312/zoloto-868260031.html
08:21 14.03.2026
 
Три компании заинтересовались участком золота и серебра в Якутии

Роснедра вновь выставили на торги месторождение золота "Аркачанская площадь"

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Две якутские компании - "Прогноз" и "Янзолото" - и структура "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд"), зарегистрированная в Забайкалье, снова подали заявки на участие в торгах за месторождение золота и серебра Аркачанская площадь в Якутии, стартовая стоимость, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Роснедра повторно выставили на аукцион данный участок в феврале со стартовой стоимостью в 261 миллион рублей. Сами торги должны пройти 31 марта. В ноябре прошлого года начальная цена месторождения составляла 231 миллион рублей. На участок недр претендовали те же предприятия, однако аукцион не состоялся по решению антимонопольного органа.
"На участок недр Аркачанская площадь поступило 3 заявки: ООО "Янзолото", ООО "Прогноз", ООО "Уччугей", - рассказали в министерстве.
Площадь участка недр составляет 50,74 квадратного километра. Забалансовые запасы рудного золота для открытой добычи по категории С1 составляют 1,185 тонны, по категории С2 - 9,71 тонны, рудного серебра по С1 - 1,1 тонны, по С2 - 8,6 тонны.
Прогнозные ресурсы золота по категории P1 оцениваются в 16,49 тонны со средним содержанием в 3,39 грамма на тонну, по категории Р2 - 6,33 тонны. При этом прогнозные ресурсы рудного серебра по категории Р1 составляют 16,61 тонны со средним содержанием в 3,42 грамма на тонну, по категории Р2 - 5,52 тонны.
Компания "Прогноз" зарегистрирована в Якутии, следует из данных ЕГРЮЛ. Основные виды деятельности: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Предприятие "Янзолото" также зарегистрировано в Якутии, его учредителем является компания АО "Рик Плюс", которая занимается в основном предоставлением финансовых услуг, в число дополнительных видов деятельности входит добыча оловянной руды и песков драгметаллов.
Согласно данным реестра, ООО "Уччугей" зарегистрирована в Забайкальском крае, а управляющей организацией значится МКАО "Ареал". Основная деятельность предприятия связана с добычей руды драгоценных металлов.
Fitch значительно повысило прогноз по ценам на золото
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
