На аукцион за месторождение россыпного золота в Якутии подали шесть заявок - 14.03.2026, ПРАЙМ
На аукцион за месторождение россыпного золота в Якутии подали шесть заявок
На аукцион за месторождение россыпного золота в Якутии подали шесть заявок - 14.03.2026, ПРАЙМ
На аукцион за месторождение россыпного золота в Якутии подали шесть заявок
Шесть недропользователей направили заявки на участие в аукционе за месторождение россыпного золота реки Якокит, расположенного на территории Алданского района... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T21:47+0300
2026-03-14T21:47+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Шесть недропользователей направили заявки на участие в аукционе за месторождение россыпного золота реки Якокит, расположенного на территории Алданского района Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. Роснедра выставили на торги данный участок в феврале с начальной ценой в 60,567 миллиона рублей. Аукцион должен пройти 30 марта. Лицензия предоставляется на 15 лет. "На месторождение россыпного золота р. Якокит поступило 6 заявок: ООО "Прогресс", АО "Ксеньевский прииск", ООО "Авангард", АО "Сусуманзолото", ООО "Гелиос", ООО "ЗЭР", - сообщили в министерстве. Площадь месторождения составляет 4,93 квадратного километра. Балансовые запасы золота на участке недр по категории С1 составляют 2,405 тонны. При этом забалансовые запасы драгметалла по категории С1 оцениваются в размере 5 килограмм. Прирост запасов золота в России в 2025 году составил более 600 тонн, ранее в январе сообщило Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
якутия
рф
россия, промышленность, якутия, рф, александр козлов, минприроды, роснедра, "сусуманзолото"
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды, Роснедра, "Сусуманзолото"
21:47 14.03.2026
 
На аукцион за месторождение россыпного золота в Якутии подали шесть заявок

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Шесть недропользователей направили заявки на участие в аукционе за месторождение россыпного золота реки Якокит, расположенного на территории Алданского района Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Роснедра выставили на торги данный участок в феврале с начальной ценой в 60,567 миллиона рублей. Аукцион должен пройти 30 марта. Лицензия предоставляется на 15 лет.
"На месторождение россыпного золота р. Якокит поступило 6 заявок: ООО "Прогресс", АО "Ксеньевский прииск", ООО "Авангард", АО "Сусуманзолото", ООО "Гелиос", ООО "ЗЭР", - сообщили в министерстве.
Площадь месторождения составляет 4,93 квадратного километра. Балансовые запасы золота на участке недр по категории С1 составляют 2,405 тонны. При этом забалансовые запасы драгметалла по категории С1 оцениваются в размере 5 килограмм.
Прирост запасов золота в России в 2025 году составил более 600 тонн, ранее в январе сообщило Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьЯКУТИЯРФАлександр КозловМинприродыРоснедра"Сусуманзолото"
 
 
