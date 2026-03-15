"Призрак голода": война на Ближнем Востоке разбудила древнюю угрозу - 15.03.2026, ПРАЙМ

15.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Еще весной 2022 года мы предупреждали, что санкции против России могут привести к дефициту зерна, а значит, к голоду во многих странах. Хлеб у нашей страны покупают Африка, Ближний Восток, отчасти страны СНГ и ЕС. Россия поставляет около 20% зерна на мировой рынок, и заменить такого поставщика просто невозможно.Тогда мировое сообщество призадумалось и решило эту проблему. Перспектива голода отдалилась, а потоки продовольствия перераспределились. Сейчас вновь замаячил призрак голода, но уже по другим причинам.Европейских аграрных производителей уже несколько лет подряд подавляет продукция, поступающая с территории Украины. Она не облагается налогами по месту производства, при вывозе тоже нет таможенных и прочих сборов, поскольку там действуют группировки, аффилированные с руководством страны. Поэтому, поступая на европейский товарный рынок, украинский товар сбивает цены, и европейскому производителю нет никакого смысла в дальнейшем выращивать урожай. Господдержка тоже слабеет: все деньги ЕС уходят на поддержку Украины. На свое сельское хозяйство средств уже не остается.В результате европейские страны, бывшие до 2022 года экспортерами, теперь стали импортерами некоторых позиций продовольствия. Они покупают продукты и в Азии, и в Южной Америке, и, естественно, в России — в том числе и через третьи страны. А логистика из Азии и Южной Америки в Европу обходится гораздо дороже, чем из России.Все это разгоняет продовольственную инфляцию. А теперь цены растут еще и из-за удорожания транспортировки. В настоящее время дорожает топливо по всему миру. Транспорт при доставке товаров использует топливо, и, естественно, эти расходы закладываются в стоимость перевозок. Кроме того, удлиняются транспортные маршруты, что тоже увеличивает цену. Всё это оплачивают потребители продовольствия, то есть каждый из нас.Чтобы изменить ситуацию, мир должен снова одуматься. В зоне Персидского залива на Ближнем Востоке идет война. Ормузский пролив закрыт. Добыча в странах региона уже приостанавливается (по разным причинам). И соответственно, мировой товарный рынок энергоносителей лихорадит. Некоторые крупные страны разблокировали свои стратегические запасы нефти, но это временная мера. Сегодня серьезные резервы есть лишь у чуть более трех десятков стран. Они рассчитаны на три месяца. Если ситуация не разрешится, эти резервы быстро иссякнут, и мировой товарный рынок продолжит лихорадить.В настоящее время многим сельскохозяйственным предприятиям в бедных странах нет никакого смысла проводить весенние полевые работы. Из-за дороговизны моторного топлива у них нет ресурсов для того, чтобы посадить и вырастить урожай. Соответственно, даже при тех финансовых средствах, которыми они располагают, они смогут возделывать свои земельные наделы только на 50–60%. Кроме того, даже если есть возможность купить семена и дорогое топливо, не факт, что осенью урожай удастся продать достаточно дорого, чтобы окупить затраты.К этому добавится водный кризис. Все страны Персидского залива зависят от опреснения воды. ОАЭ используют опресненную воду на 40%, Саудовская Аравия — более чем на 70%, Катар — более чем на 75%, Бахрейн — порядка 80%, Оман — более 85%, Кувейт — более 90%. Все эти страны опресняют воду из Персидского залива. Если Иран начнет наносить удары по этим опреснительным станциям, то с Ближнего Востока вновь пойдут миграционные потоки в более благополучные страны, в том числе и в зону Евросоюза. Поэтому необходимо понимать, что и вода, и продовольствие — это единый ресурс. Без воды нет продовольствия. Соответственно, нужно учитывать все эти вопросы и консолидировано избежать мирового голода, который может наступить в бедных странах, особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.Таким образом, угроза голода, терзавшая человечество с незапамятных времен, вновь становится неиллюзорной. Мировое сообщество должно очнуться и воздействовать на страны, которые затеяли войну. При недостатке продовольствия население начинает перемещаться в более благополучные страны, чтобы выжить. А те, кто не в состоянии это сделать, начнут в прямом смысле голодать.Рынок продовольствия более глобален, чем принято думать. Например, уже сейчас по некоторым позициям, которые поступали из Ирана в нашу страну, цены выросли вдвое. Если мы захотим сменить поставщиков, нам нужно уже сейчас заключать договоры, чтобы они приступили к выращиванию. Иначе этот урожай уже будет заранее продан конкурентам. Здесь очень много рисков, и всем нужно постараться избежать голода.Россию всё это затрагивает в меньшей степени, поскольку по основным видам продовольствия мы самодостаточны. Но надо готовиться к тому, что каких-то привычных продуктов — фисташек, сухофруктов — на нашем столе станет на какое-то время меньше. А посредникам и торговым сетям нужно умерить свои аппетиты и не накручивать наценку на товары, которые поступали к нам с Ближнего Востока, особенно из Ирана. Ограничения логистики коснулись всего региона, Ормузский пролив закрыт, ситуация с войной неопределенная. Будем надеяться, что она в ближайшее время закончится и всё восстановится.Автор — эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев

Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

