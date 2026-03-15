Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260315/benzin-868329538.html
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх - 15.03.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх
Цены на топливо в Германии после кратковременного снижения возобновили свой рост, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя германского автоклуба ADAC, | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T19:17+0300
2026-03-15T19:17+0300
экономика
германия
иран
ближний восток
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Цены на топливо в Германии после кратковременного снижения возобновили свой рост, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя германского автоклуба ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках. По данным ADAC, максимальный рост цен на топливо с момента начала военных действий против Ирана был зафиксирован в Германии 10 марта. В этот день стоимость самого бюджетного бензина E10 составила 2,045 евро, а дизеля - 2,188 евро за литр. Вслед за этим правительство ФРГ объявило о ряде мер, направленных на борьбу с ростом цен на топливо, что повлекло за собой их снижение в период с 11 по 13 марта, следует из данных ADAC. "Литр дизельного топлива стоил (14 марта - ред.) 2,153 евро — это на 0,4 цента больше, чем в пятницу. Сорт E10 стоил 2,035 евро за литр – на 0,7 цента больше, чем днем ранее… Первые данные о ценах (на топливо - ред.) в воскресенье (15 марта - ред.) указывали на незначительные изменения", - говорится в материале. Таким образом, цены на оба вида топлива растут уже два дня подряд, отмечает издание. Тем не менее, они пока не достигли пика, зафиксированного 10 марта. В ADAC также затрудняются дать прогноз о дальнейшей динамике цен на топливо в Германии с учетом неопределенности, связанной с развитием событий на Ближнем Востоке. Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что власти Германии намерены высвободить нефть из резервов, последовав предложению Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, она сообщила о решении запретить заправкам повышать цены на топливо чаще одного раза в день. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260315/benzin-868329195.html
германия
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, иран, ближний восток, мэа
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
19:17 15.03.2026
 
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх

DPA: цены на топливо в Германии после кратковременного снижения возобновили рост

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Цены на топливо в Германии после кратковременного снижения возобновили свой рост, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя германского автоклуба ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках.
По данным ADAC, максимальный рост цен на топливо с момента начала военных действий против Ирана был зафиксирован в Германии 10 марта. В этот день стоимость самого бюджетного бензина E10 составила 2,045 евро, а дизеля - 2,188 евро за литр.
Вслед за этим правительство ФРГ объявило о ряде мер, направленных на борьбу с ростом цен на топливо, что повлекло за собой их снижение в период с 11 по 13 марта, следует из данных ADAC.
"Литр дизельного топлива стоил (14 марта - ред.) 2,153 евро — это на 0,4 цента больше, чем в пятницу. Сорт E10 стоил 2,035 евро за литр – на 0,7 цента больше, чем днем ранее… Первые данные о ценах (на топливо - ред.) в воскресенье (15 марта - ред.) указывали на незначительные изменения", - говорится в материале.
Таким образом, цены на оба вида топлива растут уже два дня подряд, отмечает издание. Тем не менее, они пока не достигли пика, зафиксированного 10 марта.
В ADAC также затрудняются дать прогноз о дальнейшей динамике цен на топливо в Германии с учетом неопределенности, связанной с развитием событий на Ближнем Востоке.
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что власти Германии намерены высвободить нефть из резервов, последовав предложению Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, она сообщила о решении запретить заправкам повышать цены на топливо чаще одного раза в день.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Работа автозаправочной станции Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Бензин в США подорожал на четверть доллара за неделю
19:06
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала