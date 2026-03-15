Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх

2026-03-15T19:17+0300

БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Цены на топливо в Германии после кратковременного снижения возобновили свой рост, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя германского автоклуба ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках. По данным ADAC, максимальный рост цен на топливо с момента начала военных действий против Ирана был зафиксирован в Германии 10 марта. В этот день стоимость самого бюджетного бензина E10 составила 2,045 евро, а дизеля - 2,188 евро за литр. Вслед за этим правительство ФРГ объявило о ряде мер, направленных на борьбу с ростом цен на топливо, что повлекло за собой их снижение в период с 11 по 13 марта, следует из данных ADAC. "Литр дизельного топлива стоил (14 марта - ред.) 2,153 евро — это на 0,4 цента больше, чем в пятницу. Сорт E10 стоил 2,035 евро за литр – на 0,7 цента больше, чем днем ранее… Первые данные о ценах (на топливо - ред.) в воскресенье (15 марта - ред.) указывали на незначительные изменения", - говорится в материале. Таким образом, цены на оба вида топлива растут уже два дня подряд, отмечает издание. Тем не менее, они пока не достигли пика, зафиксированного 10 марта. В ADAC также затрудняются дать прогноз о дальнейшей динамике цен на топливо в Германии с учетом неопределенности, связанной с развитием событий на Ближнем Востоке. Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что власти Германии намерены высвободить нефть из резервов, последовав предложению Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, она сообщила о решении запретить заправкам повышать цены на топливо чаще одного раза в день. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

