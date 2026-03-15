В Москве 800 тысяч человек пользуются биометрией для оплаты проезда
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Биометрией для оплаты проезда в Москве уже пользуются 800 тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Биометрия стала еще популярнее у москвичей. Максим Ликсутов рассказал, что самым современным способом оплаты проезда уже пользуются 800 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса Москвы на платформе Max.
Отмечается, что москвичи выбирают биометрию из-за удобства, доступности, выгоды и безопасности.
"Надежный, быстрый и безопасный сервис становится популярнее с каждым годом: только в 2025 году число пользователей выросло в 2 раза. Мы продолжаем внедрять этот удобный российский платежный инструмент. До конца 2026 года он заработает на станциях всех МЦД и наземном транспорте. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", — приводятся в сообщении слова Ликсутова.