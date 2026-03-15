Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/biometriya-868327343.html
В Москве 800 тысяч человек пользуются биометрией для оплаты проезда
2026-03-15T14:51+0300
бизнес
россия
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390021_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_601af3832953b0e2dd074804e4d31357.jpg
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390021_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_364bfc67112c119fd016a67ffa733628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Биометрией для оплаты проезда в Москве уже пользуются 800 тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Биометрия стала еще популярнее у москвичей. Максим Ликсутов рассказал, что самым современным способом оплаты проезда уже пользуются 800 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса Москвы на платформе Max.
Отмечается, что москвичи выбирают биометрию из-за удобства, доступности, выгоды и безопасности.
"Надежный, быстрый и безопасный сервис становится популярнее с каждым годом: только в 2025 году число пользователей выросло в 2 раза. Мы продолжаем внедрять этот удобный российский платежный инструмент. До конца 2026 года он заработает на станциях всех МЦД и наземном транспорте. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", — приводятся в сообщении слова Ликсутова.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала