В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России

Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами,... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T09:10+0300

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами, поделился оценкой с РИА Новости менеджер одного из крупнейших туроператоров Бутана Happiness Kingdom Travels Пема Таши. "Посещают Бутан, возможно, 400-500 россиян в год. Мы надеемся на увеличение турпотока и, судя по интересу людей к стране, это возможно", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. Он указал, что у россиян не возникает проблем с оформлением виз в Бутан даже при отсутствии дипломатических отношений между королевством и Россией. По словам собеседника, визу можно оформить в интернете, не посещая какое-либо из бутанских посольств за рубежом. Попасть в Бутан россияне могут авиарейсами через Индию или Таиланд. "Российские туристы сегодня не очень заинтересованы поездками в Европу, и мы хотели бы продвигать Бутан. Мы знаем, что уже многие россияне посещают Индию, Непал. Им интересны страны Азии. Почему же тогда не Бутан?" - заключил он. На протяжении столетий Бутан оставался одной из самых закрытых от внешнего мира стран. В частности, до 1999 года там были запрещены телевидение и интернет. По сей день Бутан не поддерживает дипломатических отношений с большей частью государств планеты, включая Россию.

