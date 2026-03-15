https://1prime.ru/20260315/chay-868327076.html
Поставки чая из России в США в январе достигли максимума за полтора года
2026-03-15T14:34+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868326910_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_84154706ef33065a3da3ae4efdf91fab.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из России в США за первый месяц текущего года достигли максимума за почти полтора года, увеличившись в годовом выражении вдвое, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Стоимость импорта чая Штатами из РФ в январе составила 116,04 тысячи долларов - максимум с августа 2024 года. В годовом выражении поставки выросли в 2,2 раза, а месяцем ранее, в декабре 2025 года, их не было вовсе. При этом среди основных поставщиков чая в США Россия в январе заняла 23-е место. В пятерку вошли Япония (21,2 миллиона долларов), Китай (4,9 миллиона), Аргентина (4,3 миллиона), Индия (3,8 миллиона) и Шри-Ланка (3,4 миллиона). Всего за прошлый год США импортировали чая из России на 569,9 тысячи долларов - на 20% меньше, чем в 2024 году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868326910_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2d5734f5d98e0743d739cc5c3b0e6ac7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
