Поставки чая из России в США в январе достигли максимума за полтора года - 15.03.2026, ПРАЙМ
Поставки чая из России в США в январе достигли максимума за полтора года
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из России в США за первый месяц текущего года достигли максимума за почти полтора года, увеличившись в годовом выражении вдвое, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Стоимость импорта чая Штатами из РФ в январе составила 116,04 тысячи долларов - максимум с августа 2024 года. В годовом выражении поставки выросли в 2,2 раза, а месяцем ранее, в декабре 2025 года, их не было вовсе. При этом среди основных поставщиков чая в США Россия в январе заняла 23-е место. В пятерку вошли Япония (21,2 миллиона долларов), Китай (4,9 миллиона), Аргентина (4,3 миллиона), Индия (3,8 миллиона) и Шри-Ланка (3,4 миллиона). Всего за прошлый год США импортировали чая из России на 569,9 тысячи долларов - на 20% меньше, чем в 2024 году.
14:34 15.03.2026
 
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из России в США за первый месяц текущего года достигли максимума за почти полтора года, увеличившись в годовом выражении вдвое, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Стоимость импорта чая Штатами из РФ в январе составила 116,04 тысячи долларов - максимум с августа 2024 года. В годовом выражении поставки выросли в 2,2 раза, а месяцем ранее, в декабре 2025 года, их не было вовсе.
При этом среди основных поставщиков чая в США Россия в январе заняла 23-е место. В пятерку вошли Япония (21,2 миллиона долларов), Китай (4,9 миллиона), Аргентина (4,3 миллиона), Индия (3,8 миллиона) и Шри-Ланка (3,4 миллиона).
Всего за прошлый год США импортировали чая из России на 569,9 тысячи долларов - на 20% меньше, чем в 2024 году.
 
