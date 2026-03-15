https://1prime.ru/20260315/ekspert-868318083.html
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
2026-03-15T04:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868318083.jpg?1773537898
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Финансы, РОССИЯ, Банки, Росфинмониторинг, Пенсионный фонд России
Кучава: мошенники начали атаковать пенсионеров в мессенджерах от имени Пенсионного фонда
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры", - сообщил он.
По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные.
"Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, - подделка", - заключил Кучава.