Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры", - сообщил он. По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные. "Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, - подделка", - заключил Кучава.

