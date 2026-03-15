Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда - 15.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда - 15.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T04:17+0300
2026-03-15T04:24+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры", - сообщил он. По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные. "Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, - подделка", - заключил Кучава.
финансы, россия, банки, росфинмониторинг, пенсионный фонд россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Росфинмониторинг, Пенсионный фонд России
04:17 15.03.2026 (обновлено: 04:24 15.03.2026)
 
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда

Кучава: мошенники начали атаковать пенсионеров в мессенджерах от имени Пенсионного фонда

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры", - сообщил он.
По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные.
"Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, - подделка", - заключил Кучава.
 
ФинансыРОССИЯБанкиРосфинмониторингПенсионный фонд России
 
 
