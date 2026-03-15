Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе

2026-03-15T07:18+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп видит в нем сына. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего высокопоставленного советника Трампа Стива Кортеса. В сообщении Кортеса прикреплен фрагмент интервью Зеленского французскому радиоканалу France Inter. В нем Зеленский подчеркнул, что у них с Трампом есть разница в возрасте, и, возможно, поэтому лидер США видит их отношения как отношения "отца и сына". Кортес в своей публикации назвал Зеленского "мегаломаньяком" и призвал завершить украинский конфликт. "Зеленский сказал, что Трамп видит в нем сына. Многие сомневаются в этом", - говорится в публикации в соцсети X Дмитриева. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

