Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе - 15.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе - 15.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T07:18+0300
2026-03-15T07:39+0300
общество
сша
рф
владимир зеленский
дональд трамп
кирилл дмитриев
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп видит в нем сына. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего высокопоставленного советника Трампа Стива Кортеса. В сообщении Кортеса прикреплен фрагмент интервью Зеленского французскому радиоканалу France Inter. В нем Зеленский подчеркнул, что у них с Трампом есть разница в возрасте, и, возможно, поэтому лидер США видит их отношения как отношения "отца и сына". Кортес в своей публикации назвал Зеленского "мегаломаньяком" и призвал завершить украинский конфликт. "Зеленский сказал, что Трамп видит в нем сына. Многие сомневаются в этом", - говорится в публикации в соцсети X Дмитриева. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом РФ Владимиром Путиным.
сша
рф
общество , сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, кирилл дмитриев
Общество , США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
07:18 15.03.2026 (обновлено: 07:39 15.03.2026)
 
Глава РФПИ прокомментировал слова Зеленского о Трампе

Дмитриев: многие сомневаются, что Трамп видит в Зеленском сына

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп видит в нем сына.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего высокопоставленного советника Трампа Стива Кортеса. В сообщении Кортеса прикреплен фрагмент интервью Зеленского французскому радиоканалу France Inter. В нем Зеленский подчеркнул, что у них с Трампом есть разница в возрасте, и, возможно, поэтому лидер США видит их отношения как отношения "отца и сына". Кортес в своей публикации назвал Зеленского "мегаломаньяком" и призвал завершить украинский конфликт.
"Зеленский сказал, что Трамп видит в нем сына. Многие сомневаются в этом", - говорится в публикации в соцсети X Дмитриева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
ОбществоСШАРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
