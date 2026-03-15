В ГД предложили разрешить жильцам регулировать отопление в квартирах

В ГД предложили разрешить жильцам регулировать отопление в квартирах - 15.03.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили разрешить жильцам регулировать отопление в квартирах

Жильцам многоквартирных домов стоит предоставить возможность самостоятельно регулировать отопление в квартирах, что позволит платить только за фактическое... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T02:32+0300

2026-03-15T02:32+0300

2026-03-15T03:08+0300

энергетика

недвижимость

общество

госдума

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Жильцам многоквартирных домов стоит предоставить возможность самостоятельно регулировать отопление в квартирах, что позволит платить только за фактическое потребление тепла, поделился мнением с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Централизованное отопление ориентировано на усредненные показатели и единый график включения и отключения батарей. По словам Кошелева, в межсезонные периоды граждане мерзнут, пока не начался отопительный сезон, или вынуждены открывать окна во время потепления. "Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик", - сказал Кошелев. Он отметил, что установка поквартирной системы контроля температуры вместе с прибором учета тепла дает человеку право самостоятельно влиять на микроклимат в доме и экономить на коммунальных платежах. "Такой подход можно назвать наиболее справедливым: он предполагает оплату исключительно за тот объем тепловой энергии, который был реально израсходован. Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы", - заключил депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , госдума