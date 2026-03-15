Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку: пять шагов - 15.03.2026, ПРАЙМ
Как вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку: пять шагов
Как вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку: пять шагов - 15.03.2026, ПРАЙМ
Как вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку: пять шагов
При ипотечных ставках выше 20% каждый возвращенный рубль на счету. Для этого государство дает инструмент — налоговый вычет, которым пользуются далеко не все и... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T02:02+0300
2026-03-15T02:02+0300
льготная ипотека
семейная ипотека
ипотека
финансы
недвижимость
госдума
фнс россии
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. При ипотечных ставках выше 20% каждый возвращенный рубль на счету. Для этого государство дает инструмент — налоговый вычет, которым пользуются далеко не все и далеко не в полную силу. Что стоит знать и сделать прямо сейчас, рассказал агентству “Прайм” директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.“И самое важное — следите за законодательством. Например, в феврале в Госдуму внесли законопроект, по которому с 2027 года лимит по процентам планируют поднять с 3 до 6 миллионов рублей — возврат вырастет до 780 тысяч рублей. Тем, кто только собирается брать ипотеку, это может быть существенным аргументом в пользу того, чтобы не торопиться”, - заключил Тумин.
льготная ипотека, семейная ипотека, ипотека, финансы, недвижимость, госдума, фнс россии
льготная ипотека, семейная ипотека, ипотека, Финансы, Недвижимость, Госдума, ФНС России
02:02 15.03.2026
 
Как вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку: пять шагов

Тумин: через налоговые вычеты семья может вернуть до 1,3 млн рублей за ипотеку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Строительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - 15.03.2026
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. При ипотечных ставках выше 20% каждый возвращенный рубль на счету. Для этого государство дает инструмент — налоговый вычет, которым пользуются далеко не все и далеко не в полную силу. Что стоит знать и сделать прямо сейчас, рассказал агентству “Прайм” директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
    Не ждите, пока погасите ипотеку. Вычет по процентам можно получать ежегодно, по мере их выплаты. Лимит — 3 миллиона рублей уплаченных процентов, возврат — до 390 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%. “Если ваш годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, ставка выше, но и возврат тоже. При прогрессивной шкале, действующей с 2025 года, суммарно по покупке и по процентам можно вернуть до 1,1 миллиона рублей”, - напомнил он.
    Оформите вычет через работодателя — не надо ждать следующего года. Подаете заявление в ФНС, получаете уведомление, передаете его в бухгалтерию — и с вашей зарплаты просто перестают удерживать НДФЛ. Деньги возвращаются частями, каждый месяц, без деклараций и очередей.
    Если ипотека оформлена на двоих супругов, каждый вправе получить вычет самостоятельно. По покупке это до 260 тысяч рублей на каждого, по процентам — до 390 тысяч. Итого пара может вернуть до 1,3 миллиона при базовой ставке налога. Это не бонус, это законное право, о котором часто просто не знают.
    Прежде чем досрочно гасить ипотеку, посчитайте невыбранный остаток по процентному вычету. Если лимит еще не исчерпан, досрочное погашение сокращает сумму будущего возврата. Иногда разумнее сначала "добрать" вычет, а потом закрывать кредит.
“И самое важное — следите за законодательством. Например, в феврале в Госдуму внесли законопроект, по которому с 2027 года лимит по процентам планируют поднять с 3 до 6 миллионов рублей — возврат вырастет до 780 тысяч рублей. Тем, кто только собирается брать ипотеку, это может быть существенным аргументом в пользу того, чтобы не торопиться”, - заключил Тумин.
 
льготная ипотекасемейная ипотекаипотекаФинансыНедвижимостьГосдумаФНС России
 
 
