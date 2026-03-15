В Иране обвинили Украину в вовлечении в войну на Ближнем Востоке
00:01 15.03.2026
 
В Иране обвинили Украину в вовлечении в войну на Ближнем Востоке

Депутат Азизи: Украина, якобы помогая Израилю, стала законной целью для Ирана

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина, якобы оказывая Израилю поддержку в области БПЛА, втянулась в войну на Ближнем Востоке и стала законной целью для Ирана, утверждает председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Азизи.
"Оказывая поддержку, связанную с дронами, израильскому режиму, несостоявшаяся Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал Азизи в соцсети Х.
При этом он не уточнил, о какого рода поддержке в якобы связанной с БПЛА сфере идет речь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
