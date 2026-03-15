"Включая авианосцы". Союзник Ирана серьезно предупредил США и Израиль - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Включая авианосцы". Союзник Ирана серьезно предупредил США и Израиль
11:47 15.03.2026
 
"Включая авианосцы". Союзник Ирана серьезно предупредил США и Израиль

Press TV: йеменские хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля

Акция протеста в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Хуситы могут закрыть доступ к Баб-эль-Мандебскому проливу для судов из США и Израиля при вступлении в войну на стороне Ирана, заявил высокопоставленный представитель "Ансар Алла" Абед аль-Тавр.
"Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима. Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, <…> могут быть остановлены", — приводит его слова телеканал Press TV.
Он также отметил, что рассматривается возможность закрытия Баб-эль-Мандебского пролива как одна из возможных мер.
В пятницу эксперт Мустафа Бёгюрджю предупредил, что его потенциальная блокировка может поставить под угрозу глобальную экономику и спровоцировать рост цен практически на все товары, включая энергоресурсы.
Военные действия Америки и Израиля против Ирана продолжаются уже третью неделю, в течение которой стороны непрерывно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель заключается в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Тегерана и призвал народ свергнуть нынешнее правительство. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к обороне и пока не видит причин для возобновления переговоров.
