В Иране ограничили доступ к интернету ради безопасности - 15.03.2026, ПРАЙМ
Политика
В Иране ограничили доступ к интернету ради безопасности
мировая экономика, иран, сша, израиль, аббас аракчи, мид
18:17 15.03.2026
 
В Иране ограничили доступ к интернету ради безопасности

Глава МИД Ирана Аракчи: интернет ограничен ради безопасности, страна подвергается агрессии

Флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Интернет в Иране ограничен по соображениям безопасности, поскольку страна подвергается агрессии и обязана защитить народ, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Доступ к сети ограничен по соображениям безопасности, ведь мы находимся под ударом, мы подвергаемся агрессии и обязаны сделать всё возможное для защиты нашего народа", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News.
Аракчи отметил, что в условиях войны экстренные меры в подобных ситуациях принимаются в любой стране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
