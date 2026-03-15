СМИ: Израиль испытывает острый дефицит средств перехвата ракет
Власти Израиля сообщили США о том, что испытывают острый дефицит средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта в Иране, сообщает издание Semafor со... | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Власти Израиля сообщили США о том, что испытывают острый дефицит средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта в Иране, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Израиль сообщил США, что он столкнулся с острым дефицитом средства перехвата баллистических ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном", - пишет издание.
По данным Semafor, Израиль вступил в конфликт с Ираном, уже имея малые запасы ракет-перехватчиков, так как израсходовал их во время 12-дневной войны в 2025 году. По словам одного американского источника, США знали об этом на протяжении месяцев. Он также заявил, что Вашингтон "ожидал и предвидел" это. Чиновник также отметил, что США не испытывают такого же дефицита в перехватчиках.
Как подчеркивает издание, неизвестно, станут ли США продавать или делиться своими средствами для перехвата с Израилем, что само по себе создало бы нагрузку на внутренние поставки ракет.
"У нас есть все необходимое для защиты наших баз и личного состава в регионе и наших интересов", - заявил изданию американский чиновник, добавив, что Израиль работает над способами решения вопроса дефицита.
Ссылаясь на источник, Semafor пишет, что у США есть большое количество ракет для системы ПРО THAAD и истребителей, а также противоракет для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Semafor: Израиль испытывает острый дефицит средств перехвата баллистических ракет
