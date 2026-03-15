https://1prime.ru/20260315/izrail-868317056.html

СМИ: Израиль испытывает острый дефицит средств перехвата ракет

2026-03-15T01:38+0300

мировая экономика

сша

израиль

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317056.jpg?1773527881

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Власти Израиля сообщили США о том, что испытывают острый дефицит средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта в Иране, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Израиль сообщил США, что он столкнулся с острым дефицитом средства перехвата баллистических ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном", - пишет издание. По данным Semafor, Израиль вступил в конфликт с Ираном, уже имея малые запасы ракет-перехватчиков, так как израсходовал их во время 12-дневной войны в 2025 году. По словам одного американского источника, США знали об этом на протяжении месяцев. Он также заявил, что Вашингтон "ожидал и предвидел" это. Чиновник также отметил, что США не испытывают такого же дефицита в перехватчиках. Как подчеркивает издание, неизвестно, станут ли США продавать или делиться своими средствами для перехвата с Израилем, что само по себе создало бы нагрузку на внутренние поставки ракет. "У нас есть все необходимое для защиты наших баз и личного состава в регионе и наших интересов", - заявил изданию американский чиновник, добавив, что Израиль работает над способами решения вопроса дефицита. Ссылаясь на источник, Semafor пишет, что у США есть большое количество ракет для системы ПРО THAAD и истребителей, а также противоракет для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

