СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому из-за Ирана - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/izrail-868318915.html
СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому из-за Ирана
общество
мировая экономика
израиль
иран
украина
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:213:2987:1893_1920x0_80_0_0_c83c541c9a37d89b774db9602597899d.jpg
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bcd72dce24fb7d4c264c03a72712890.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:02 15.03.2026
 
СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому из-за Ирана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. По данным израильского новостного портала Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за поддержкой к Владимиру Зеленскому в вопросе противодействия иранским беспилотным летательным аппаратам.
"Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате <…> БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу", — говорится в материале.
Как утверждает портал, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил информацию о таком запросе, однако переговоры между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялись.
Вчера председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Украина стала законной мишенью для ударов со стороны Ирана ввиду помощи, оказанной Израилю.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что направил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Однако президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.
С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. В ходе этого времени обе стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве своей ключевой целью называют предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон также пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местных граждан свергнуть существующий режим. Между тем, Иран подчеркивал свою готовность к защите и на данный момент не видит смысла в возобновлении переговоров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала