СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому из-за Ирана
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. По данным израильского новостного портала Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за поддержкой к Владимиру Зеленскому в вопросе противодействия иранским беспилотным летательным аппаратам. "Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате <…> БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу", — говорится в материале. Как утверждает портал, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил информацию о таком запросе, однако переговоры между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялись. Вчера председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Украина стала законной мишенью для ударов со стороны Ирана ввиду помощи, оказанной Израилю. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что направил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Однако президент США Дональд Трамп опроверг это заявление. С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. В ходе этого времени обе стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве своей ключевой целью называют предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон также пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местных граждан свергнуть существующий режим. Между тем, Иран подчеркивал свою готовность к защите и на данный момент не видит смысла в возобновлении переговоров.
https://1prime.ru/20260315/ssha-868318672.html
https://1prime.ru/20260314/zelenskiy-868314151.html
https://1prime.ru/20260228/tramp-867902862.html
Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи по вопросу борьбы с иранскими БПЛА