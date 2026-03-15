Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов - 15.03.2026, ПРАЙМ
Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов
Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов. | 15.03.2026, ПРАЙМ
12:24 15.03.2026
 
Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"К сожалению или к счастью, кибербезопасность всегда находится на острие. Злоумышленники постоянно ищут новые способы навредить гражданам и организациям", - сказал Фетисов.
По его словам, сейчас, в эпоху технологий искусственного интеллекта, атаки с его помощью стали уже обыденностью. "Поэтому в сфере кибербезопасности нам приходится буквально выращивать уникальные компетенции", - добавил Фетисов.
"Приведу пример: сегодня перед нами стоит задача развивать функцию защиты от киберрисков именно с использованием искусственного интеллекта. Нам нужны специалисты, которые будут создавать соответствующие модели и работать с ними, чтобы эффективно противостоять угрозам", - заключил он.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
