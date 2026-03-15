https://1prime.ru/20260315/kadry-868324639.html
Банкир рассказал, в какой области ощущается нехватка специалистов
Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T12:24+0300
технологии
россия
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Нехватка специалистов в России остро ощущается в сфере кибербезопасности, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"К сожалению или к счастью, кибербезопасность всегда находится на острие. Злоумышленники постоянно ищут новые способы навредить гражданам и организациям", - сказал Фетисов.
По его словам, сейчас, в эпоху технологий искусственного интеллекта, атаки с его помощью стали уже обыденностью. "Поэтому в сфере кибербезопасности нам приходится буквально выращивать уникальные компетенции", - добавил Фетисов.
"Приведу пример: сегодня перед нами стоит задача развивать функцию защиты от киберрисков именно с использованием искусственного интеллекта. Нам нужны специалисты, которые будут создавать соответствующие модели и работать с ними, чтобы эффективно противостоять угрозам", - заключил он.