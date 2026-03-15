https://1prime.ru/20260315/kallas-868323571.html
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T12:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране."Это точно проблема, поскольку тут как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения. Очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку", — заявила она.Как в четверг сообщало издание Politico со ссылкой на чиновников, в Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, а также опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп прекратит поставки.Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
https://1prime.ru/20260314/orban-868309962.html
https://1prime.ru/20260313/plan-868295663.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, вашингтон, иран, дональд трамп, кая каллас, financial times, politico
Каллас сочла проблемой смещение внимания США с Украины на Ближний Восток