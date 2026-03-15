"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/kallas-868323571.html
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T12:15+0300
2026-03-15T12:15+0300
мировая экономика
украина
вашингтон
иран
дональд трамп
кая каллас
financial times
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране."Это точно проблема, поскольку тут как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения. Очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку", — заявила она.Как в четверг сообщало издание Politico со ссылкой на чиновников, в Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, а также опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп прекратит поставки.Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
украина
вашингтон
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, вашингтон, иран, дональд трамп, кая каллас, financial times, politico
Мировая экономика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Кая Каллас, Financial Times, Politico
12:15 15.03.2026
 
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины

Каллас сочла проблемой смещение внимания США с Украины на Ближний Восток

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Кая Каллас
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась в интервью Financial Times на смещение внимания Вашингтона с украинского конфликта на войну в Иране.
"Это точно проблема, поскольку тут как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идет соперничество за одни и те же виды вооружения. Очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку", — заявила она.
Как в четверг сообщало издание Politico со ссылкой на чиновников, в Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, а также опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп прекратит поставки.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Мировая экономикаУКРАИНАВАШИНГТОНИРАНДональд ТрампКая КалласFinancial TimesPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала