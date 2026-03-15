Источник: командование 159 омбр ВСУ занижает реальные потери бригады - 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T06:42+0300

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения, оформляя погибших военнослужащих как пропавших без вести в другом регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе допросов пленных солдат 159 омбр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены Северянами в Харьковской области", — рассказал собеседник агентства. Как уточнил источник, подобная практика может использоваться для сокрытия реальных потерь подразделения в зоне его ответственности. "Предполагается, что таким образом "офицеры" 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности", — добавили в силовых структурах.

