Источник: командование 159 омбр ВСУ занижает реальные потери бригады
2026-03-15T06:42+0300
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения, оформляя погибших военнослужащих как пропавших без вести в другом регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе допросов пленных солдат 159 омбр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены Северянами в Харьковской области", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, подобная практика может использоваться для сокрытия реальных потерь подразделения в зоне его ответственности.
"Предполагается, что таким образом "офицеры" 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности", — добавили в силовых структурах.
