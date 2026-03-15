https://1prime.ru/20260315/krym-868316708.html
Итальянский политик рассказал, что ему часто снится Крым
Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что ему часто снится Крым, и выразил надежду снова посетить | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T00:37+0300
мировая экономика
экономика
общество
крым
украина
севастополь
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868316708.jpg?1773524270
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что ему часто снится Крым, и выразил надежду снова посетить полуостров.
"Мне часто снится Крым и возвращение на землю, к которой я особенно привязан. Сегодня я мечтаю о местах в Крыму, которые посещал много раз, но чувствую, что в ближайшее время вернусь, чтобы увидеть их снова. Они кажутся мне очень родными", - сказал Вальдегамбери.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
