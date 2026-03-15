Итальянский политик рассказал, что ему часто снится Крым

Итальянский политик рассказал, что ему часто снится Крым - 15.03.2026, ПРАЙМ

Итальянский политик рассказал, что ему часто снится Крым

Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что ему часто снится Крым, и выразил надежду снова посетить

2026-03-15T00:37+0300

2026-03-15T00:37+0300

2026-03-15T00:37+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что ему часто снится Крым, и выразил надежду снова посетить полуостров. "Мне часто снится Крым и возвращение на землю, к которой я особенно привязан. Сегодня я мечтаю о местах в Крыму, которые посещал много раз, но чувствую, что в ближайшее время вернусь, чтобы увидеть их снова. Они кажутся мне очень родными", - сказал Вальдегамбери. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

крым

украина

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , крым, украина, севастополь, владимир путин, оон