Экс-президент Мексики призвал делать взносы в поддержку Кубы
2026-03-15T20:34+0300
МЕХИКО, 15 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против попыток уничтожить кубинский народ из-за его стремления к свободе и защите суверенитета и призвал собирать средства для помощи Кубе. "Я в отставке, но меня ранит, что стремятся уничтожить братский народ Кубы за его идеалы свободы и защиты суверенитета", - написал Лопес Обрадор в социальной сети X. Политик напомнил слова бывшего президента Мексики Ласаро Карденаса во время вторжения в заливе Свиней о том, что безразличие к борьбе Кубы недопустимо, потому что "их судьба - это и наша судьба". Лопес Обрадор "призвал всех сделать взнос" на счет местной ассоциации Humanidad con América Latina, созданной гражданами, писателями и журналистами. Средства предполагается направить на закупку продуктов питания, медикаментов, нефти и бензина для жителей острова. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
