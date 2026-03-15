Россияне рассказали, что их раздражает на отдыхе

Переполненные пляжи, длинные очереди к достопримечательностям и шум в отелях раздражают россиян на отдыхе чаще всего, рассказали РИА Новости в сервисе...

2026-03-15T12:25+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Переполненные пляжи, длинные очереди к достопримечательностям и шум в отелях раздражают россиян на отдыхе чаще всего, рассказали РИА Новости в сервисе Onlinetours Premium. "Чаще всего туристов беспокоят переполненные пляжи — на это пожаловались 71% участников опроса. Более половины (52%) отметили очереди в ресторанах и на достопримечательностях, 41% — шум в отелях", - следует из опроса более 1 тысячи человек (был возможен множественный выбор). При этом 31% опрошенных не готовы доплачивать за более комфортные условия на отдыхе. Еще 22% ограничатся небольшой доплатой до 10 тысяч рублей, а 27% могут доплатить за спокойный отдых от 10 до 30 тысяч рублей. Как отмечают в Onlinetours Premium, две трети опрошенных (67%) согласны доплачивать за частный пляж. Половина — за размещение в небольших отелях или отдельных домах и виллах. Еще 45% туристов предпочитают индивидуальные экскурсии. При этом повышенный класс перелета готовы оплатить лишь 13%. В то же время хотя бы раз доплачивали за тихий и изолированный номер в отеле 53% респондентов, заключили в сервисе.

