Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине

Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине - 15.03.2026, ПРАЙМ

Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине

Представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2026-03-15T13:42+0300

2026-03-15T13:42+0300

2026-03-15T13:42+0300

россия

общество

франция

рф

украина

дмитрий песков

financial times

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приезжал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного", - заявил Песков изданию Financial Times.

франция

рф

украина

россия, общество , франция, рф, украина, дмитрий песков, financial times