Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине
Представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T13:42+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приезжал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного", - заявил Песков изданию Financial Times.
