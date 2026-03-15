Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине - 15.03.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о визите представителя Франции в рамках диалога по Украине
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приезжал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного", - заявил Песков изданию Financial Times.
