Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, заявил Песков
Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T13:44+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент (РФ Владимир) Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию", - сказал Песков газете Financial Times.
Песков: Россия открыта к дипломатическому урегулированию по Украине