Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на своих питомцев - 15.03.2026, ПРАЙМ
Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на своих питомцев
Затраты более половины российских собаководов на питание и ветеринаров для своих питомцев укладываются в 10 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T11:40+0300
11:40 15.03.2026
 
Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на своих питомцев

РКФ: более половины собаководов тратят 10 тысяч рублей в месяц на питание питомцев

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Затраты более половины российских собаководов на питание и ветеринаров для своих питомцев укладываются в 10 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Он поделился результатами исследования РКФ, в котором участвовали 1972 человека из разных регионов России. 70% из владеют взрослыми собаками, а у 43% - питомцы крупных пород. Основу рациона почти у половины (46%) из них составляет промышленный сухой корм. В десятку самых популярных пород вошли немецкая овчарка, метисы, американский стаффордширский терьер, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, бигль, джек рассел терьер, такса, французский бульдог, цвергшнауцер.
"Треть владельцев (34%) тратят на собаку от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. 22% опрошенных – от 10 до 15 тысяч. Почти столько же (21%) тратят более 15 тысяч. Ещё 19% тратят всего от 3 до 5 тысяч, и только 4% опрошенных укладываются в сумму до 3 тысяч", - сказал Голубев.
Ровно четверть опрошенных рассказали, что практикуют смешанное питание, а 24% выбирают для своих собак натуральную еду. Специальной ветеринарной диеты придерживаются питомцы у 4% собаководов.
"Самые серьезные траты связаны с ветеринарией. 65% владельцев сталкивались с незапланированными расходами на лечение, причем у большинства они превысили 30 тысяч рублей. Даже плановые визиты обходятся недешево: 27% тратят на них от 5 до 10 тысяч рублей в год", - добавил кинолог.
В то же время, как показывает исследование, собаководы продолжают возить животных на выставки, к кинологам, на груминг и даже на физиотерапию, массаж, в бассейн. При этом на дополнительные услуги 42% владельцев тратят более 30 тысяч рублей в год, а 72% опрошенных пользуются как минимум тремя различными услугами для своих питомцев.
В покупках функциональной одежды для собак признались 40% участников опроса, а 18% рассказали, что регулярно обновляют гардероб по разным случаям. Более того, почти треть (28%) владельцев шьют амуницию и одежду на заказ, чтобы обеспечить питомцу идеальную посадку. До пяти тысяч рублей в год тратят на это 31% собаководов, а от 5 до 10 тысяч - 29% опрошенных.
Кроме того, почти четверть (24%) хозяев рассказали, что приобретают для своих любимцев них полезные гаджеты – автокормушки, GPS-трекеры, фонтанчики для воды. Больше половины (60%) отметили, что берут с собой питомца в отпуск, несмотря на дополнительные расходы.
 
