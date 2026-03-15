СМИ рассказали о неожиданном бенефициаре закрытия Ормузского пролива - 15.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о неожиданном бенефициаре закрытия Ормузского пролива
2026-03-15T16:57+0300
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg."Теперь он пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот", — говорится в публикации.Как указали журналисты, глава компании Sinokor до начала американской военной операции против Ирана приобрел и перенаправил шесть нефтяных супертанкеров в Персидский залив.После того, как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие Чонга начало сдавать свои корабли в аренду для хранения сырья по ошеломляющей цене — 500 тысяч долларов в день, что в десять раз дороже, чем было в прошлом году, подчеркнули обозреватели.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
https://1prime.ru/20260315/kallas-868323571.html
https://1prime.ru/20260315/ksir-868323444.html
https://1prime.ru/20260315/zelenskiy-868323292.html
Bloomberg: корейский миллиардер разбогател на закрытии Ормузского пролива

Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
"Это проблема". Каллас устроила истерику из-за Украины
12:15
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
КСИР заявил об успешном освобождении танкеров с иранской нефтью
11:55
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе
11:40
 
