СМИ рассказали о неожиданном бенефициаре закрытия Ормузского пролива

Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg. | 15.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg."Теперь он пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот", — говорится в публикации.Как указали журналисты, глава компании Sinokor до начала американской военной операции против Ирана приобрел и перенаправил шесть нефтяных супертанкеров в Персидский залив.После того, как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие Чонга начало сдавать свои корабли в аренду для хранения сырья по ошеломляющей цене — 500 тысяч долларов в день, что в десять раз дороже, чем было в прошлом году, подчеркнули обозреватели.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

