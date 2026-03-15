Назван регион, где отопление не отключают круглый год
Назван регион, где отопление не отключают круглый год - 15.03.2026, ПРАЙМ
Назван регион, где отопление не отключают круглый год
Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве.
2026-03-15T10:20+0300
2026-03-15T10:20+0300
2026-03-15T10:20+0300
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – ПРАЙМ. Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве. "Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта – они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района", - сообщили в правительстве округа. В городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ. В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году, что является одним из самых высоких показателей в России, отметили в правительстве. В других районах Чукотки решение об окончании отопительного сезона принимается местными властями, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд, добавил собеседник агентства.
Назван регион, где отопление не отключают круглый год
Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за арктического климата
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – ПРАЙМ. Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве.
"Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке
есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта – они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района", - сообщили в правительстве округа.
В городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ.
В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году, что является одним из самых высоких показателей в России, отметили в правительстве.
В других районах Чукотки решение об окончании отопительного сезона принимается местными властями, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд, добавил собеседник агентства.