Назван регион, где отопление не отключают круглый год

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – ПРАЙМ. Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве. "Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта – они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района", - сообщили в правительстве округа. В городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ. В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году, что является одним из самых высоких показателей в России, отметили в правительстве. В других районах Чукотки решение об окончании отопительного сезона принимается местными властями, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд, добавил собеседник агентства.

