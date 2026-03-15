Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России
Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России - 15.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России
Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
2026-03-15T04:38+0300
2026-03-15T04:38+0300
2026-03-15T04:38+0300
россия
промышленность
экономика
красноярский край
рф
минприроды
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
В этих регионах сосредоточены одни из крупнейших в стране запасов сразу по девяти видам металлов.
Красноярский край обладает самыми большими запасами кобальта, марганцевых руд, меди, никеля, платиноидов. Также он на втором месте в России по золоту и свинцу, на третьем - по нефелиновым рудам (из них получают алюминий) и серебру.
Например, в регионе разрабатываются сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское, на которые суммарно приходится около 40% российских запасов кобальта, 27% меди, более 50% никеля и почти 60% платиноидов.
Также на территории Красноярского края находятся Чуктуконское и Порожинское месторождения, запасы марганцевых руд которых составляют более четверти от всех в России. Оба они находятся в нераспределенном фонде недр. Чуктуконское является также одним из значимых месторождений редкоземельных металлов.
Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье - по цирконию и четвертое - по кобальту.
В регионе готовятся к добыче месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское, на которые приходится почти 35% всех российских запасов этого металла. В Мурманской области уже разрабатывается Хибинская группа месторождений, которые обладают более 49% всех запасов апатит-нефелиновых руд в стране.
Кроме того, там находится Ловозерское месторождение, где сосредоточена четверть российских запасов редкоземельных металлов и почти 30% всего тантала.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах металлов по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства запасов полезных ископаемых.
красноярский край
рф
россия, промышленность, красноярский край, рф, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, Экономика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, РФ, Минприроды
Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России
Красноярский край и Мурманская область лидируют по запасам металлов в России
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
В этих регионах сосредоточены одни из крупнейших в стране запасов сразу по девяти видам металлов.
Красноярский край обладает самыми большими запасами кобальта, марганцевых руд, меди, никеля, платиноидов. Также он на втором месте в России по золоту и свинцу, на третьем - по нефелиновым рудам (из них получают алюминий) и серебру.
Например, в регионе разрабатываются сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское, на которые суммарно приходится около 40% российских запасов кобальта, 27% меди, более 50% никеля и почти 60% платиноидов.
Также на территории Красноярского края находятся Чуктуконское и Порожинское месторождения, запасы марганцевых руд которых составляют более четверти от всех в России. Оба они находятся в нераспределенном фонде недр. Чуктуконское является также одним из значимых месторождений редкоземельных металлов.
Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье - по цирконию и четвертое - по кобальту.
В регионе готовятся к добыче месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское, на которые приходится почти 35% всех российских запасов этого металла. В Мурманской области уже разрабатывается Хибинская группа месторождений, которые обладают более 49% всех запасов апатит-нефелиновых руд в стране.
Кроме того, там находится Ловозерское месторождение, где сосредоточена четверть российских запасов редкоземельных металлов и почти 30% всего тантала.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах металлов по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства запасов полезных ископаемых.