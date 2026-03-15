Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России - 15.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми большими запасами металлов в России
Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T04:38+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. В этих регионах сосредоточены одни из крупнейших в стране запасов сразу по девяти видам металлов. Красноярский край обладает самыми большими запасами кобальта, марганцевых руд, меди, никеля, платиноидов. Также он на втором месте в России по золоту и свинцу, на третьем - по нефелиновым рудам (из них получают алюминий) и серебру. Например, в регионе разрабатываются сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское, на которые суммарно приходится около 40% российских запасов кобальта, 27% меди, более 50% никеля и почти 60% платиноидов. Также на территории Красноярского края находятся Чуктуконское и Порожинское месторождения, запасы марганцевых руд которых составляют более четверти от всех в России. Оба они находятся в нераспределенном фонде недр. Чуктуконское является также одним из значимых месторождений редкоземельных металлов.  Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье - по цирконию и четвертое - по кобальту. В регионе готовятся к добыче месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское, на которые приходится почти 35% всех российских запасов этого металла. В Мурманской области уже разрабатывается Хибинская группа месторождений, которые обладают более 49% всех запасов апатит-нефелиновых руд в стране. Кроме того, там находится Ловозерское месторождение, где сосредоточена четверть российских запасов редкоземельных металлов и почти 30% всего тантала. Последние публичные данные представляют сведения о запасах металлов по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства запасов полезных ископаемых.
