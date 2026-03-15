Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США - 15.03.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США
Россия в январе импортировала вольфрам из США - впервые более чем за два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T06:48+0300
2026-03-15T06:48+0300
2026-03-15T06:48+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россия в январе импортировала вольфрам из США - впервые более чем за два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании закупили американский вольфрам на 5 тысяч долларов. В последний раз поставки зафиксированы в августе 2023 года, их сумма составила 2,5 тысячи долларов.
Крупнейшими же покупателями вольфрама из США по итогам января стали Мексика с долей в 20,9% от всех поставок, а также Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%). Доля России составила менее 1%.
сша
мексика
канада
россия, мировая экономика, сша, мексика, канада
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россия в январе импортировала вольфрам из США - впервые более чем за два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании закупили американский вольфрам на 5 тысяч долларов. В последний раз поставки зафиксированы в августе 2023 года, их сумма составила 2,5 тысячи долларов.
Крупнейшими же покупателями вольфрама из США по итогам января стали Мексика с долей в 20,9% от всех поставок, а также Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%). Доля России составила менее 1%.