Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США - 15.03.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США
2026-03-15T06:48+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россия в январе импортировала вольфрам из США - впервые более чем за два года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года российские компании закупили американский вольфрам на 5 тысяч долларов. В последний раз поставки зафиксированы в августе 2023 года, их сумма составила 2,5 тысячи долларов. Крупнейшими же покупателями вольфрама из США по итогам января стали Мексика с долей в 20,9% от всех поставок, а также Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%). Доля России составила менее 1%.
06:48 15.03.2026
 
Россия впервые за два года импортировала вольфрам из США

