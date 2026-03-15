Россияне стали скупать товары для летних развлечений

Россияне стали скупать товары для летних развлечений - 15.03.2026, ПРАЙМ

Россияне стали скупать товары для летних развлечений

Россияне стали скупать товары для летних развлечений: вырос спрос на летнюю одежду, а также на оборудование для серфинга и водных лыж, на инвентарь для большого | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T05:48+0300

2026-03-15T05:48+0300

2026-03-15T05:48+0300

бизнес

россия

яндекс маркет

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне стали скупать товары для летних развлечений: вырос спрос на летнюю одежду, а также на оборудование для серфинга и водных лыж, на инвентарь для большого тенниса и на роликовые коньки, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета". "В период с 1 по 5 марта 2026 года спрос на оборудование для серфинга и водных лыж вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на инвентарь для большого тенниса - в 1,5 раза, а на роликовые коньки - в 1,3 раза", - говорится в сообщении. В этот же период вырос интерес к летней одежде: покупки юбок и подъюбников увеличились на 60%, джинсов - на 40%. Эксперты предполагают, что такой тренд связан с резким потеплением и прогнозом более жаркой весны и лета в этом году. Если в 2025 году пик спроса приходился на середину апреля - начало мая, то в этом году он сместился на первую неделю марта. Маркетплейс отмечает, что в 2026 году россияне стали активнее интересоваться базовыми и повседневными вещами. Наибольший прирост в феврале этого года по сравнению с январем показали футболки и топы, белье и носки, блузы и рубашки, джинсы, а также брюки. В вопросах выбора летних вещей и спортинвентаря пользователи платформы также обращались к ИИ-агенту: за период с 1 по 5 марта россияне задали более 2 тысяч запросов. Чаще всего с ним консультировались в подборе футболок, купальников, шорт, солнечных очков и велосипедов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, яндекс маркет