В США создали единую армейскую систему на базе ИИ
В США создали единую армейскую систему на базе ИИ - 15.03.2026, ПРАЙМ
В США создали единую армейскую систему на базе ИИ
Американская оборонная компания Anduril Industries получила от Пентагона контракт на 20 миллиардов долларов для создания единой армейской системы на базе... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T02:17+0300
2026-03-15T02:17+0300
2026-03-15T02:17+0300
технологии
калифорния
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Американская оборонная компания Anduril Industries получила от Пентагона контракт на 20 миллиардов долларов для создания единой армейской системы на базе операционной платформы с искусственным интеллектом.
"Компания Anduril Industries, Коста-Меса, Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на общую сумму 20 миллиардов долларов на консолидацию текущих и будущих коммерческих решений – включая запатентованную операционную систему Lattice с открытой архитектурой и поддержкой ИИ, интегрированное оборудование, данные, компьютерную инфраструктуру и услуги технической поддержки – в единую, готовую к выполнению задач систему, отвечающую меняющимся оперативным и бизнес-потребностям Армии США", – следует из контракта.
Контракт вступает в силу на 10 лет, предполагаемый срок окончания – 12 марта 2036 года.
калифорния
технологии, калифорния
В США создали единую армейскую систему на базе ИИ
Anduril Industries получила контракт на создание единой армейской системы на базе ИИ
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Американская оборонная компания Anduril Industries получила от Пентагона контракт на 20 миллиардов долларов для создания единой армейской системы на базе операционной платформы с искусственным интеллектом.
"Компания Anduril Industries, Коста-Меса, Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на общую сумму 20 миллиардов долларов на консолидацию текущих и будущих коммерческих решений – включая запатентованную операционную систему Lattice с открытой архитектурой и поддержкой ИИ, интегрированное оборудование, данные, компьютерную инфраструктуру и услуги технической поддержки – в единую, готовую к выполнению задач систему, отвечающую меняющимся оперативным и бизнес-потребностям Армии США", – следует из контракта.
Контракт вступает в силу на 10 лет, предполагаемый срок окончания – 12 марта 2036 года.