В США создали единую армейскую систему на базе ИИ - 15.03.2026, ПРАЙМ
В США создали единую армейскую систему на базе ИИ
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Американская оборонная компания Anduril Industries получила от Пентагона контракт на 20 миллиардов долларов для создания единой армейской системы на базе операционной платформы с искусственным интеллектом. "Компания Anduril Industries, Коста-Меса, Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на общую сумму 20 миллиардов долларов на консолидацию текущих и будущих коммерческих решений – включая запатентованную операционную систему Lattice с открытой архитектурой и поддержкой ИИ, интегрированное оборудование, данные, компьютерную инфраструктуру и услуги технической поддержки – в единую, готовую к выполнению задач систему, отвечающую меняющимся оперативным и бизнес-потребностям Армии США", – следует из контракта. Контракт вступает в силу на 10 лет, предполагаемый срок окончания – 12 марта 2036 года.
02:17 15.03.2026
 
В США создали единую армейскую систему на базе ИИ

