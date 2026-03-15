"Бросил гранату": нобелевский лауреат резко высказался о Трампе

"Бросил гранату": нобелевский лауреат резко высказался о Трампе - 15.03.2026, ПРАЙМ

"Бросил гранату": нобелевский лауреат резко высказался о Трампе

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что своими бескомпромиссными действиями президент США... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T05:31+0300

2026-03-15T05:31+0300

2026-03-15T05:32+0300

мировая экономика

сша

иран

израиль

дональд трамп

handelsblatt

МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что своими бескомпромиссными действиями президент США Дональд Трамп добавил нестабильности в глобальную экономику. "За первые две недели его второго срока неопределенность приобрела совершенно новое измерение. Говоря прямо, президент США бросил гранату в экономику США и мировую экономику в целом", — сказал он.Экономист отметил, что политика Трампа подрывает международные и национальные нормы, и последствия этого уже начинают ощущаться в Соединенных Штатах и во всем мире. "А последние данные по рынку труда показывают, что в феврале мы потеряли значительное количество рабочих мест. Это продолжает тенденцию стагнации экономики", — констатировал Стиглиц.С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в ходе которой стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их цель — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает граждан страны свернуть действующий режим. В свою очередь, Иран заявляет о готовности защищаться и отсутствии намерения возобновлять переговоры. Эскалация конфликта практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.

сша

иран

израиль

мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, handelsblatt