"Бросил гранату": нобелевский лауреат резко высказался о Трампе - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/ssha-868318493.html
"Бросил гранату": нобелевский лауреат резко высказался о Трампе
2026-03-15T05:31+0300
2026-03-15T05:32+0300
мировая экономика
сша
иран
израиль
дональд трамп
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что своими бескомпромиссными действиями президент США Дональд Трамп добавил нестабильности в глобальную экономику. "За первые две недели его второго срока неопределенность приобрела совершенно новое измерение. Говоря прямо, президент США бросил гранату в экономику США и мировую экономику в целом", — сказал он.Экономист отметил, что политика Трампа подрывает международные и национальные нормы, и последствия этого уже начинают ощущаться в Соединенных Штатах и во всем мире. "А последние данные по рынку труда показывают, что в феврале мы потеряли значительное количество рабочих мест. Это продолжает тенденцию стагнации экономики", — констатировал Стиглиц.С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в ходе которой стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их цель — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает граждан страны свернуть действующий режим. В свою очередь, Иран заявляет о готовности защищаться и отсутствии намерения возобновлять переговоры. Эскалация конфликта практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИВоинствующий Трамп
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Воинствующий Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала