"Будет армагеддон": в сенате США выступили с мрачным прогнозом по Ирану
Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T05:43+0300
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана. "Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем", — написал он.Мерфи выразил мнение, что у Трампа отсутствует ясная стратегическая цель в этом конфликте, в то время как Иран и его союзники могут практически бесконечно создавать хаос. "Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев", — предупредил он.По мнению сенатора, даже если Трамп объявит виртуальную победу над Ираном, сторонники жесткой линии в Иране просто восстановят то, что разрушили США. С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в рамках которой обе стороны обмениваются ударами. Представители Тель-Авива утверждают, что их основная задача — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон также выразил намерение уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан страны свергнуть режим. В то же время, Иран заявляет о своей готовности к защите и отказе от идеи возобновления переговоров. На фоне усиления конфликта судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок — практически прекратилось.
Сенатор Мерфи: Трамп потерял контроль над войной с Ираном