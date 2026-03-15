https://1prime.ru/20260315/ssha-868318672.html

"Будет армагеддон": в сенате США выступили с мрачным прогнозом по Ирану

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана. | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T05:43+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана. "Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем", — написал он.Мерфи выразил мнение, что у Трампа отсутствует ясная стратегическая цель в этом конфликте, в то время как Иран и его союзники могут практически бесконечно создавать хаос. "Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев", — предупредил он.По мнению сенатора, даже если Трамп объявит виртуальную победу над Ираном, сторонники жесткой линии в Иране просто восстановят то, что разрушили США. С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в рамках которой обе стороны обмениваются ударами. Представители Тель-Авива утверждают, что их основная задача — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон также выразил намерение уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан страны свергнуть режим. В то же время, Иран заявляет о своей готовности к защите и отказе от идеи возобновления переговоров. На фоне усиления конфликта судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок — практически прекратилось.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

