"Будет армагеддон": в сенате США выступили с мрачным прогнозом по Ирану - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/ssha-868318672.html
"Будет армагеддон": в сенате США выступили с мрачным прогнозом по Ирану
мировая экономика
общество
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Будет армагеддон": в сенате США выступили с мрачным прогнозом по Ирану

Сенатор Мерфи: Трамп потерял контроль над войной с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана.
"Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем", — написал он.
Мерфи выразил мнение, что у Трампа отсутствует ясная стратегическая цель в этом конфликте, в то время как Иран и его союзники могут практически бесконечно создавать хаос.
"Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев", — предупредил он.
По мнению сенатора, даже если Трамп объявит виртуальную победу над Ираном, сторонники жесткой линии в Иране просто восстановят то, что разрушили США. С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в рамках которой обе стороны обмениваются ударами.
Представители Тель-Авива утверждают, что их основная задача — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон также выразил намерение уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан страны свергнуть режим. В то же время, Иран заявляет о своей готовности к защите и отказе от идеи возобновления переговоров. На фоне усиления конфликта судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок — практически прекратилось.
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала