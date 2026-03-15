В ЕС раскрыли роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
2026-03-15T06:19+0300
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Бывший австрийский посол в ЕС и дипломат Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus отметил, что администрация президента США Дональда Трампа не учла угрозу, исходящую от ситуации в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана. "В этом сценарии ограниченной войны Ормузский пролив не играл никакой роли, потому что они (администрация Трампа. — Прим. ред.) не предполагали, что он находится под угрозой", — cказал он.Эксперт подчеркнул, что США не предвидели необходимость сначала обеспечить безопасность пролива, чтобы избежать возможности блокировки судового движения со стороны Ирана и предотвратить энергетический кризис. "Политическая директива о ведении ограниченной войны, ограниченной по масштабу и продолжительности, была ошибочной", — подчеркнул Фишер.С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, в рамках которой обе стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их основной задачей является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США также угрожали уничтожить военный потенциал Ирана и призывали граждан свергнуть правящий режим. Иран, в свою очередь, выразил готовность защищаться и на данный момент не видит необходимости в возобновлении переговоров. Из-за обострения конфликта судоходство через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, практически прекратилось. Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что движение через Ормузский пролив ограничено для США, Израиля и их союзников.
Дипломат Фишер: администрация Трампа просчиталась с риском блокады Ормузского пролива