Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США - 15.03.2026, ПРАЙМ
Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США
Горящий в ОАЭ американский танкер символизирует конфликт Вашингтона против Тегерана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Горящий в ОАЭ американский танкер символизирует конфликт Вашингтона против Тегерана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Горевший прошлой ночью в Персидском заливе американский танкер символизирует выбранную США войну против Ирана. Трамп втянул нас в конфликт без достижимых военных целей и без возможности выйти из него, поскольку Тегеран поступает так, как не делал никто другой уже долго: отказывается подчиниться нашим требованиям, даже когда мы обрушиваем на него нашу разрушительную военную мощь", — написал он в социальной сети X.По словам Дэвиса, конфликт сильно бьет по американским союзникам и мировой экономике."Это цена войны, которую мы никогда не должны были начинать", — добавил он.Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
11:24 15.03.2026
 
Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
