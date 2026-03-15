Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США

Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США - 15.03.2026, ПРАЙМ

Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США

Горящий в ОАЭ американский танкер символизирует конфликт Вашингтона против Тегерана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T11:24+0300

2026-03-15T11:24+0300

2026-03-15T11:24+0300

мировая экономика

тегеран

сша

вашингтон

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Горящий в ОАЭ американский танкер символизирует конфликт Вашингтона против Тегерана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Горевший прошлой ночью в Персидском заливе американский танкер символизирует выбранную США войну против Ирана. Трамп втянул нас в конфликт без достижимых военных целей и без возможности выйти из него, поскольку Тегеран поступает так, как не делал никто другой уже долго: отказывается подчиниться нашим требованиям, даже когда мы обрушиваем на него нашу разрушительную военную мощь", — написал он в социальной сети X.По словам Дэвиса, конфликт сильно бьет по американским союзникам и мировой экономике."Это цена войны, которую мы никогда не должны были начинать", — добавил он.Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

тегеран

сша

вашингтон

мировая экономика, тегеран, сша, вашингтон