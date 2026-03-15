"Проиграют войну". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получили США - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Проиграют войну". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получили США
В связи с конфликтом в Персидском заливе союзники Соединенных Штатов начали ставить под сомнение необходимость сохранения альянса с Вашингтоном, сообщает... | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В связи с конфликтом в Персидском заливе союзники Соединенных Штатов начали ставить под сомнение необходимость сохранения альянса с Вашингтоном, сообщает турецкая газета Cumhuriyet. "Даже если США и Израиль, напавшие на Иран с целью свержения правящего режима, выиграют на поле боя, они все равно проиграют саму войну. &lt;...&gt; Ведь уже сейчас цена союза с Белым домом начинает подвергаться сомнению по всему миру", — сообщается в материале.Указывается, что атаки на американскую технику заставили Пентагон направить в регион Персидского залива комплексы THAAD и радар AN/TPY-2 из Южной Кореи, а также два Aegis-эсминца из Японии. "Такое положение вещей показывает, что эти страны являются не стратегическими партнерами Соединенных Штатов, а скорее их складом тактического оружия. И это также демонстрирует, как высока и опасна цена союза с США", — говорится в статье.Вооруженная операция США и Израиля против Ирана длится уже третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Администрация США предупредила о готовности уничтожить военный потенциал Ирана и призвала местное население свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления диалога.
16:15 15.03.2026
 
"Проиграют войну". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получили США

Cumhuriyet: война на Ближнем Востоке подрывает доверие к Вашингтону как к союзнику

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В связи с конфликтом в Персидском заливе союзники Соединенных Штатов начали ставить под сомнение необходимость сохранения альянса с Вашингтоном, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
"Даже если США и Израиль, напавшие на Иран с целью свержения правящего режима, выиграют на поле боя, они все равно проиграют саму войну. <...> Ведь уже сейчас цена союза с Белым домом начинает подвергаться сомнению по всему миру", — сообщается в материале.
Указывается, что атаки на американскую технику заставили Пентагон направить в регион Персидского залива комплексы THAAD и радар AN/TPY-2 из Южной Кореи, а также два Aegis-эсминца из Японии.
"Такое положение вещей показывает, что эти страны являются не стратегическими партнерами Соединенных Штатов, а скорее их складом тактического оружия. И это также демонстрирует, как высока и опасна цена союза с США", — говорится в статье.
Вооруженная операция США и Израиля против Ирана длится уже третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Администрация США предупредила о готовности уничтожить военный потенциал Ирана и призвала местное население свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления диалога.
