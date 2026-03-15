"Проиграют войну". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получили США

2026-03-15T16:15+0300

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В связи с конфликтом в Персидском заливе союзники Соединенных Штатов начали ставить под сомнение необходимость сохранения альянса с Вашингтоном, сообщает турецкая газета Cumhuriyet. "Даже если США и Израиль, напавшие на Иран с целью свержения правящего режима, выиграют на поле боя, они все равно проиграют саму войну. <...> Ведь уже сейчас цена союза с Белым домом начинает подвергаться сомнению по всему миру", — сообщается в материале.Указывается, что атаки на американскую технику заставили Пентагон направить в регион Персидского залива комплексы THAAD и радар AN/TPY-2 из Южной Кореи, а также два Aegis-эсминца из Японии. "Такое положение вещей показывает, что эти страны являются не стратегическими партнерами Соединенных Штатов, а скорее их складом тактического оружия. И это также демонстрирует, как высока и опасна цена союза с США", — говорится в статье.Вооруженная операция США и Израиля против Ирана длится уже третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Администрация США предупредила о готовности уничтожить военный потенциал Ирана и призвала местное население свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления диалога.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

