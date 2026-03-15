В США сделали тревожное заявление о состоянии Трампа из-за войны с Ираном
Американский президент Дональд Трамп за две недели операции США в Иране не смог ликвидировать действующую власть в исламской республике, пишет The Washington... | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп за две недели операции США в Иране не смог ликвидировать действующую власть в исламской республике, пишет The Washington Post."За две недели конфликта масштабные цели Трампа не были достигнуты. В Тегеране у власти остается закаленный режим, и он дестабилизирует мировой нефтяной рынок, перекрывая критически важный морской путь, позволяющий поставлять нефть и газ из Персидского залива", — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что глава Белого дома сталкивается с давлением своих однопартийцев, призывающих обратить внимание на экономические проблемы в Штатах перед грядущими промежуточными выборами этой осенью.Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
