В США сделали тревожное заявление о состоянии Трампа из-за войны с Ираном - 15.03.2026, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление о состоянии Трампа из-за войны с Ираном
2026-03-15T17:35+0300
17:35 15.03.2026
 
В США сделали тревожное заявление о состоянии Трампа из-за войны с Ираном

WP: Трамп не смог устранить иранский режим за две недели операции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп за две недели операции США в Иране не смог ликвидировать действующую власть в исламской республике, пишет The Washington Post.
"За две недели конфликта масштабные цели Трампа не были достигнуты. В Тегеране у власти остается закаленный режим, и он дестабилизирует мировой нефтяной рынок, перекрывая критически важный морской путь, позволяющий поставлять нефть и газ из Персидского залива", — говорится в публикации.
Обозреватель также указал, что глава Белого дома сталкивается с давлением своих однопартийцев, призывающих обратить внимание на экономические проблемы в Штатах перед грядущими промежуточными выборами этой осенью.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
