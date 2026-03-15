Кабмин учредил стипендии для одаренных иностранных студентов-русистов

Кабмин учредил стипендии для одаренных иностранных студентов-русистов - 15.03.2026, ПРАЙМ

Кабмин учредил стипендии для одаренных иностранных студентов-русистов

Правительство РФ учредило новые стипендии имени Людмилы Вербицкой для обучающихся в России иностранных студентов и аспирантов, которые в дальнейшем будут... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T10:24+0300

2026-03-15T10:24+0300

2026-03-15T10:24+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ учредило новые стипендии имени Людмилы Вербицкой для обучающихся в России иностранных студентов и аспирантов, которые в дальнейшем будут преподавать русский язык и литературу за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина. "Иностранцы из числа студентов и аспирантов российских вузов, имеющие значительные достижения в области русского языка и литературы, смогут получать стипендии имени выдающегося учёного-филолога Людмилы Вербицкой", - сообщили в пресс-службе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении таких стипендий. "Начиная с 1 сентября 2026 года выплаты ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 тысяч рублей для студентов (курсантов) и 20 тысяч рублей для аспирантов (адъюнктов)", - рассказали в пресс-службе кабмина. Стипендия будет назначаться на один год, студенты смогут получать её со второго курса бакалавриата и с первого курса магистратуры. "Решение позволит поддержать молодых специалистов, которые в дальнейшем будут преподавать русский язык и русскую литературу за рубежом", - пояснили в правительстве. Стипендиатов будут определять на конкурсной основе. Они должны быть выдвинуты учёными советами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. "У претендентов не должно быть академической задолженности, а также оценок "удовлетворительно" и ниже по результатам аттестации. Также будут учитываться публикации в рецензируемых научных изданиях, участие в научных конференциях, наличие международных или всероссийских наград и получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы", - уточнили в пресс-службе. Советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук Вербицкая стала одним из инициаторов создания президентского Совета по русскому языку, который позже был преобразован в Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания этого совета, которое состоялось в ноябре 2024 года, поручил правительству представить предложения об учреждении стипендий имени Людмилы Вербицкой.

рф

общество , россия, рф, михаил мишустин, владимир путин