Средняя сумма переводов по картам в 2025 году превысила 8 тысяч рублей
2026-03-15T07:27+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма переводов россиян по банковским картам в 2025 году превысила 8 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Россияне в прошлом году совершили 6,7 миллиарда переводов друг другу на общую сумму в 54 триллиона рублей. Таким образом, средняя сумма одного перевода составила 8 054 рубля. В прошлом году средняя сумма переводов была на примерно 1 тысячу меньше.
При этом в четвертом квартале россияне в среднем переводили 9,2 тысячи рублей, что почти на две тысячи рублей больше, чем в первые месяцы прошлого года.
Всего на руках россиян по итогам прошлого года было 535,2 миллиона карт, при этом годом ранее их было 507,9 миллиона.
