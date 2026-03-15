https://1prime.ru/20260315/tekhnologii-868328606.html

Глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, показал опрос - 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T18:46+0300

политика

мировая экономика

китай

сша

германия

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Жители Германии, Великобритании, Франции и Канады считают, что глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, а не США, следует из опроса компании Public First и издания Politico. По результатам опроса, большинство немцев (55%), канадцев (54%), британцев (53%) и французов (50%) выразили мнение, что Китай обладает самыми продвинутыми технологиями. Такого мнения о США придерживаются лишь около 35% британцев, французов и канадцев и 30% немцев. При этом 53% респондентов из США считают, что самые продвинутые технологии принадлежат Штатам, о Китае так заявил лишь 41% американцев. "Большинство респондентов из Канады, Германии, Франции и Великобритании считают, что Китай с наибольшей вероятностью разработает первый искусственный сверхинтеллект", - пишет издание. Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди по более чем двух тысяч жителей перечисленных стран. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

