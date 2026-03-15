Глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, показал опрос
Жители Германии, Великобритании, Франции и Канады считают, что глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, а не США, следует из опроса компании Public... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T18:46+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Жители Германии, Великобритании, Франции и Канады считают, что глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, а не США, следует из опроса компании Public First и издания Politico. По результатам опроса, большинство немцев (55%), канадцев (54%), британцев (53%) и французов (50%) выразили мнение, что Китай обладает самыми продвинутыми технологиями. Такого мнения о США придерживаются лишь около 35% британцев, французов и канадцев и 30% немцев. При этом 53% респондентов из США считают, что самые продвинутые технологии принадлежат Штатам, о Китае так заявил лишь 41% американцев. "Большинство респондентов из Канады, Германии, Франции и Великобритании считают, что Китай с наибольшей вероятностью разработает первый искусственный сверхинтеллект", - пишет издание. Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди по более чем двух тысяч жителей перечисленных стран. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов.
https://1prime.ru/20251020/metall-863717009.html
Public First: европейцы и канадцы считают лидером технологической гонки КНР, а не США