Глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, показал опрос - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260315/tekhnologii-868328606.html
Глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, показал опрос
2026-03-15T18:46+0300
политика
мировая экономика
китай
сша
германия
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg
https://1prime.ru/20251020/metall-863717009.html
китай
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_106:0:1395:967_1920x0_80_0_0_a211a7df70385193145133a8cb829b29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, показал опрос

Public First: европейцы и канадцы считают лидером технологической гонки КНР, а не США

© fotolia.com / believeinme33Флаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© fotolia.com / believeinme33
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Жители Германии, Великобритании, Франции и Канады считают, что глобальную технологическую гонку выигрывает Китай, а не США, следует из опроса компании Public First и издания Politico.
По результатам опроса, большинство немцев (55%), канадцев (54%), британцев (53%) и французов (50%) выразили мнение, что Китай обладает самыми продвинутыми технологиями. Такого мнения о США придерживаются лишь около 35% британцев, французов и канадцев и 30% немцев. При этом 53% респондентов из США считают, что самые продвинутые технологии принадлежат Штатам, о Китае так заявил лишь 41% американцев.
"Большинство респондентов из Канады, Германии, Франции и Великобритании считают, что Китай с наибольшей вероятностью разработает первый искусственный сверхинтеллект", - пишет издание.
Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди по более чем двух тысяч жителей перечисленных стран. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала