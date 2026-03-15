Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана удивило Запад - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана удивило Запад
ИРАН, Дональд Трамп, Ормузский пролив, США
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана удивило Запад

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп допустил серьёзный просчёт, атаковав Иран, говорится в статье Daily Mail.
"Становится ясно, что он серьезно просчитался, напав на Иран. <…> Через два дня после начала операции "Эпическая ярость" 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. <…> Цены на нефть достигли на этой неделе отметки более 100 долларов за баррель – на 27 долларов больше, чем за день до начала ударов. И это только начало", — отмечается в материале.
По мнению автора, Трамп может добиться успеха, только если установит контроль над проливом, а для его защиты необходимо разместить наземные войска, на что США пока не готовы.
Обострение ситуации в регионе фактически заблокировало Ормузский пролив, важнейший маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. Все это время происходит обмен ударами между сторонами конфликта. В Тель-Авиве заявили, что их цель – не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает граждан этой страны свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
