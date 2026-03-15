https://1prime.ru/20260315/tramp-868323715.html
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана удивило Запад
Американский президент Дональд Трамп допустил серьёзный просчёт, атаковав Иран, говорится в статье Daily Mail.
2026-03-15T11:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп допустил серьёзный просчёт, атаковав Иран, говорится в статье Daily Mail. "Становится ясно, что он серьезно просчитался, напав на Иран. <…> Через два дня после начала операции "Эпическая ярость" 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. <…> Цены на нефть достигли на этой неделе отметки более 100 долларов за баррель – на 27 долларов больше, чем за день до начала ударов. И это только начало", — отмечается в материале.По мнению автора, Трамп может добиться успеха, только если установит контроль над проливом, а для его защиты необходимо разместить наземные войска, на что США пока не готовы. Обострение ситуации в регионе фактически заблокировало Ормузский пролив, важнейший маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки. Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. Все это время происходит обмен ударами между сторонами конфликта. В Тель-Авиве заявили, что их цель – не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает граждан этой страны свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Daily Mail: Трамп просчитался, начав войну с Ираном