"Крик о помощи". Реакция Тегерана на слова Трампа поразила Запад
2026-03-15T12:28+0300
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Призыв американского президента Дональда Трампа к государствам, получающим нефть через Ормузский пролив, позаботиться о его безопасности вызвал насмешливую реакцию со стороны Тегерана, сообщает Die Welt."Иранское руководство высмеяло это, назвав криком о помощи", — говорится в статье. Из-за совместной операции США и Израиля против Ирана движение судов через Ормузский пролив практически прекратилось, что заметно сказалось на ценах на энергоресурсы. Например, в понедельник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 119 долларов за баррель, впервые достигнув такой отметки с июня 2022 года, показав увеличение на 29-31 процент. Растут также цены на газ, особенно в европейских странах, где с конца февраля биржевые котировки увеличились более чем на 100 процентов. В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться перекрытым, поскольку Иран рассчитывает использовать его как средство давления в противостоянии с США и Израилем.
Welt: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива