"Крик о помощи". Реакция Тегерана на слова Трампа поразила Запад - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Крик о помощи". Реакция Тегерана на слова Трампа поразила Запад
Призыв американского президента Дональда Трампа к государствам, получающим нефть через Ормузский пролив, позаботиться о его безопасности вызвал насмешливую... | 15.03.2026, ПРАЙМ
Тегеран, Дональд Трамп, Die Welt, Ормузский пролив, США
"Крик о помощи". Реакция Тегерана на слова Трампа поразила Запад

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Призыв американского президента Дональда Трампа к государствам, получающим нефть через Ормузский пролив, позаботиться о его безопасности вызвал насмешливую реакцию со стороны Тегерана, сообщает Die Welt.
"Иранское руководство высмеяло это, назвав криком о помощи", — говорится в статье.
"Включая авианосцы". Союзник Ирана серьезно предупредил США и Израиль
Из-за совместной операции США и Израиля против Ирана движение судов через Ормузский пролив практически прекратилось, что заметно сказалось на ценах на энергоресурсы. Например, в понедельник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 119 долларов за баррель, впервые достигнув такой отметки с июня 2022 года, показав увеличение на 29-31 процент. Растут также цены на газ, особенно в европейских странах, где с конца февраля биржевые котировки увеличились более чем на 100 процентов.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться перекрытым, поскольку Иран рассчитывает использовать его как средство давления в противостоянии с США и Израилем.
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана удивило Запад
