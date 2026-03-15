Жители Турции назвали рост цен на продукты главной проблемой экономики - 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T19:01+0300

АНКАРА, 15 мар - ПРАЙМ. Жители Турции назвали рост цен на продукты питания главной проблемой экономики страны, следует из результатов проведенного Исследовательским центром ASAL опроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Согласно опросу, проведенному в феврале 2026 года среди 2015 респондентов, 26% участников назвали рост цен на продукты основной экономической проблемой", - следует из данных исследовательской компании ASAL. Второй по значимости проблемой респонденты назвали рост арендной платы и цен на жилье - 14,5%. Высокий уровень инфляции оказался на третьем месте с показателем 11,4%. Также среди ключевых экономических трудностей опрошенные отметили высокие цены на электроэнергию, воду и природный газ (9%), безработицу (7,2%) и неравенство доходов (6,6%). Меньшая доля респондентов указала на проблемы управления экономикой (4,8%), высокие цены на топливо (4,3%) и дефицит текущего счета (3,2%). Обесценивание турецкой лиры назвали проблемой 2% участников опроса. Опрос проводился с 13 по 21 февраля 2026 года методом телефонного интервью среди жителей 26 провинций Турции старше 18 лет. Выборка составила 2015 человек, погрешность исследования - около 2,45% при уровне доверия 95%. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране составила 31,53% по итогам февраля.

