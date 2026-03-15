Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию - 15.03.2026, ПРАЙМ
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию - 15.03.2026, ПРАЙМ
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T01:47+0300
2026-03-15T01:47+0300
россия
бизнес
экономика
уганда
европа
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317149.jpg?1773528424
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге Мозес Каваалууко. "Объем кофе, поставляемого в Россию, растет. До моего приезда в Россию кофе поступал через Италию и Германию, но теперь идет напрямую", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. Собеседник подчеркнул, что рост объема поставок кофе из Уганды в Россию оказался существенным. "На российском рынке еще более чем достаточно пространства, и мы будем стремиться к тому, чтобы его занять", - добавил при этом посол.
уганда
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, уганда, европа, москва
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Уганда, ЕВРОПА, МОСКВА
01:47 15.03.2026
 
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию

Посол Каваалууко: Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге Мозес Каваалууко.
"Объем кофе, поставляемого в Россию, растет. До моего приезда в Россию кофе поступал через Италию и Германию, но теперь идет напрямую", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Собеседник подчеркнул, что рост объема поставок кофе из Уганды в Россию оказался существенным.
"На российском рынке еще более чем достаточно пространства, и мы будем стремиться к тому, чтобы его занять", - добавил при этом посол.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесУгандаЕВРОПАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
