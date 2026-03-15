https://1prime.ru/20260315/uganda-868317149.html
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T01:47+0300
россия
бизнес
экономика
уганда
европа
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317149.jpg?1773528424
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге Мозес Каваалууко.
"Объем кофе, поставляемого в Россию, растет. До моего приезда в Россию кофе поступал через Италию и Германию, но теперь идет напрямую", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Собеседник подчеркнул, что рост объема поставок кофе из Уганды в Россию оказался существенным.
"На российском рынке еще более чем достаточно пространства, и мы будем стремиться к тому, чтобы его занять", - добавил при этом посол.
уганда
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, уганда, европа, москва
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Уганда, ЕВРОПА, МОСКВА
Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию
Посол Каваалууко: Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию
