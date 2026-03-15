https://1prime.ru/20260315/uganda-868317149.html

Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию

Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге...

2026-03-15T01:47+0300

россия

бизнес

экономика

уганда

европа

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317149.jpg?1773528424

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Уганда нарастила объем поставок кофе в Россию, а сами поставки больше не осуществляются через страны Европы, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Кизиге Мозес Каваалууко. "Объем кофе, поставляемого в Россию, растет. До моего приезда в Россию кофе поступал через Италию и Германию, но теперь идет напрямую", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. Собеседник подчеркнул, что рост объема поставок кофе из Уганды в Россию оказался существенным. "На российском рынке еще более чем достаточно пространства, и мы будем стремиться к тому, чтобы его занять", - добавил при этом посол.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

