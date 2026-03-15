В Киеве обозначили Зеленского целью для удара Ирана
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил на своем YouTube-канале, что после угроз в адрес Тегерана и поддержки Израиля Владимир Зеленский стал мишенью | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T07:22+0300
МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил на своем YouTube-канале, что после угроз в адрес Тегерана и поддержки Израиля Владимир Зеленский стал мишенью для ударов Ирана. "Зеленский является целью, которую будут иранцы преследовать после его угроз и слов о помощи Израилю. Зря он ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет", — сказал эксперт.Соскин отметил, что Зеленский рискует нажить себе врагов, игнорируя тот факт, что Иран эффективно отражает атаки США и Израиля, причиняя им убытки. "Иран заявил, что будет бить по Украине после слов криворожского Талейрана. Зеленскому что — врагов мало? Так нет же, давайте еще поссоримся с Тегераном, оскорбим их и поможем Израилю. Так победим!", — иронично заметил Соскин.Председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи вчера заявил, что из-за сотрудничества с Израилем Украина стала законной мишенью для иранских ударов. Владимир Зеленский ранее упоминал, что направил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако президент США Дональд Трамп опроверг это заявление. Со 28 февраля проводится совместная военная операция США и Израиля против Ирана, при этом стороны регулярно обмениваются ударами. Тель-Авив озвучил своей главной целью предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США, в свою очередь, угрожают уничтожить военные возможности страны и призывают население свергнуть действующую власть. Иран настаивает на своей готовности к защите и пока не видит причин для возобновления переговоров.
